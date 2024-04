Tesla convocou a revisão de 3.878 unidades do Cybertruck devido a um defeito que pode causar aceleração involuntária do veículo, aumentando o risco de colisão, conforme documento da agência dos EUA responsável pela segurança nas estradas.

Em 17 de abril, a Tesla notificou a Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário que o pedal do acelerador pode ficar preso nos Cybertruck - a versão do carro do futuro da empresa de Elon Musk.

Se o pedal do acelerador ficar preso, seu desempenho e funcionamento "serão afetados, o que pode aumentar o risco de colisão", reconheceu a Tesla à agência.

A empresa substituirá ou modificará o acelerador das unidades fabricadas entre 13 de novembro de 2023 e 4 de abril de 2024, disse o órgão, observando que a Tesla recebeu um relato de um cliente em 31 de março que alertou sobre o problema.

A companhia disse não ter conhecimento de nenhuma colisão ou acidente relacionados com este problema.

Musk defendeu o Cybertruck, declarando em novembro passado durante um evento de lançamento que, "finalmente, o futuro se parecerá com o futuro!".

O magnata apresentou o modelo em novembro de 2019, mas suas primeiras entregas foram em dezembro de 2023. Ele reconhece que levará tempo para aumentar a produção, marcando 2025 como o ano em que serão alcançadas 250.000 unidades anuais.

No início desta semana, a Tesla anunciou que demitirá mais de 10% de sua equipe global para lidar com o aumento da competição entre os fabricantes de veículos elétricos e a desaceleração do crescimento da demanda em alguns mercados.

jmb/md/dga/dg/ms/yr