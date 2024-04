PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL IRÃ PALESTINOS CONFLITO: Explosões no Irã em possível ataque de represália de Israel

ÍNDIA ELEIÇÕES: Índia inicia eleições com primeiro-ministro como favorito

=== ISRAEL IRÃ PALESTINOS CONFLITO ===

TEERÃ:

Explosões no Irã em possível ataque de represália de Israel

Várias explosões abalaram nesta sexta-feria (19) a região central do Irã, no que fontes de alto escalão do governo dos Estados Unidos apresentaram como um ataque israelense em represália contra os drones e mísseis disparados por Teerã contra Israel no sábado passado.

PARIS:

Especialistas veem sinais de desescalada entre Irã e Israel, embora situação seja hostil

O ataque limitado ao Irã nesta sexta-feira (19), atribuído por autoridades americanas a Israel, sugere que os dois arqui-inimigos poderiam procurar uma desescalada, embora as relações entre os dois sejam explosivas, dizem os especialistas.

=== ÍNDIA ELEIÇÕES ===

HARIDWAR:

Índia inicia eleições com premiê como favorito

A Índia iniciou nesta sexta-feira (19) eleições de seis semanas que têm o primeiro-ministro nacionalista Narendra Modi como favorito, diante de uma oposição enfraquecida e relegada ao segundo plano.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Seleção do júri de julgamento de Trump entra na fase final

O juiz que comanda o julgamento criminal do ex-presidente Donald Trump pretende concluir, nesta sexta-feira (19), a seleção dos seis suplentes que complementarão o júri que definirá o destino do empresário republicano, que tem a ambição de retornar à Casa Branca nas eleições de novembro.

QUITO:

Equador celebra referendo sobre segurança em meio a crises diplomática e energética

Uma tempestade paira sobre o Equador. Além da violência incessante, duas crises sem precedentes, uma diplomática e outra energética, afetam o país às vésperas do referendo deste domingo, com o qual o governo pretende alimentar sua guerra contra o narcotráfico.

-- EUROPA

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LONDRES:

'A fotografia é o espelho da sociedade', afirma Sebastião Salgado após prêmio em Londres

O fotógrafo Sebastião Salgado, que apresenta em Londres uma retrospectiva de seus 50 anos de carreira, explicou, em uma entrevista à AFP, que é preciso "conscientizar" as pessoas sobre o desmatamento do planeta.

NOVA YORK:

Taylor Swift lança seu novo álbum 'The Tortured Poets Department'

Taylor Swift lançou, nesta sexta-feira (19), The Tortured Poets Department", seu décimo-primeiro álbum de estúdio com o qual promete voltar a sacudir o universo pop.

PEQUIM:

Apple remove WhatsApp e Threads de sua loja de aplicativos na China a pedido das autoridades

A Apple removeu o WhatsApp e o Threads da sua loja de aplicativos na China a pedido das autoridades, informou a agência Bloomberg nesta sexta-feira (19).

PARIS:

Uma segunda oportunidade para retalhos de luxo em Paris

Capital da moda, Paris também é um depósito de tecidos de luxo, o local de encontro dos criadores independentes que reutilizam sem maiores problemas retalhos de alpaca, macramê ou seda.

BOGOTÁ:

Lela MC: criança, migrante e prodígio do hip-hop na Colômbia

Gabriela Brito, ou Lela MC, de 13 anos, tem uma carreira surpreendente na cena do hip-hop e uma vida que parece um filme: sobreviveu a um incêndio, fugiu da crise na Venezuela, cantou em ônibus para ganhar dinheiro e, atualmente, é uma estrela do rap na Colômbia.

SEVILHA:

O vestido flamenco, uma tradição andaluz que evolui com a moda

O ateliê do designer Luis Fernández no centro histórico de Sevilha é movimentado. As clientes se juntam neste local para experimentar os vestidos tradicionais do flamenco, trajes regionais com babados e cores vivas utilizados pelas mulheres nas festas populares da Andaluzia.

=== ESPORTES ===

- FUTEBOL

Acompanhamento das quartas de final da Liga Europa

- FÓRMULA 1

XANGAI:

Norris conquista pole da corrida sprint do GP da China

O britânico Lando Norris conquistou a pole position para a corrida sprint de sábado (20) do Grande Prêmio da China de Fórmula 1, depois de estabelecer o melhor tempo da classificação desta sexta-feira em Xangai em uma pista muito escorregadia devido à chuva.

