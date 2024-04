O estádio Pierre Mauroy, nos arredores de Lille, receberá a final da Copa da França, no dia 25 de maio, com Paris Saint-Germain e Lyon como adversários. E essas mesmas equipes vão duelar no domingo (21), pela 30ª rodada da Ligue 1.

Nada parece capaz de impedir que o PSG conquiste um novo título, nem mesmo o Lyon (7º) que depois do seu catastrófico início de temporada, melhorou sensivelmente e continua sua escalada na tabela.

Com este jogo e o seguinte três dias depois, contra o Lorient, o PSG tem uma boa oportunidade de garantir matematicamente o título da Ligue 1.

Se esse objetivo for alcançado, a equipe comandada pelo técnico espanhol Luis Enrique poderá então se preparar 100% para as semifinais da Liga dos Campeões que começam em maio (dias 1º e 7) contra o Borussia Dortmund, prioridade do clube.

A Champions deu uma injeção de confiança aos parisienses na última terça-feira, com uma espetacular vitória fora de casa por 4 a 1 sobre o Barcelona, revertendo uma desvantagem nas quartas de final após a derrota na ida em Paris por 3 a 2.

Kylian Mbappé marcou duas vezes na goleada no Estádio Olímpico de Barcelona. O astro campeão mundial de 2018 vive teoricamente suas últimas semanas como jogador do PSG, mas sonha com os títulos desta temporada vestindo a camisa do time da capital francesa.

"Temos que estar focados e seguir rumo ao nosso objetivo. Quero sempre ajudar a equipe", declarou o atacante francês à televisão do clube.

Na Ligue 1, o PSG tem 10 pontos de vantagem sobre o segundo, o Brest, que disputou um jogo a mais.

O Brest perdeu no último domingo por 4 a 3 na visita ao Lyon, que agora pode 'compensar' derrotando o líder para prolongar um pouco a emoção em um campeonato que todos já consideram decidido.

-- Programação da 30ª rodada da Ligue 1 (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h00) Nice - Lorient

- Sábado:

(12h00) Nantes - Rennes

(16h00) Lens - Clermont-Ferrand FC

- Domingo:

(10h00) Le Havre - Metz

Lille - Strasbourg

Reims - Montpellier

(12h05) Brest - Monaco

(14h00) Toulouse - Olympique de Marselha

(16h00) PSG - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 28 18 9 1 65 24 41

2. Brest 53 29 15 8 6 44 27 17

3. Monaco 52 28 15 7 6 53 38 15

4. Lille 49 28 13 10 5 42 25 17

5. Nice 44 28 12 8 8 28 22 6

6. Lens 43 29 12 7 10 38 32 6

7. Lyon 41 29 12 5 12 38 45 -7

8. Reims 40 29 11 7 11 36 39 -3

9. Olympique de Marselha 39 28 10 9 9 41 33 8

10. Rennes 39 29 10 9 10 41 36 5

11. Toulouse 36 29 9 9 11 34 37 -3

12. Strasbourg 36 29 9 9 11 33 40 -7

13. Montpellier 33 29 8 10 11 36 41 -5

14. Nantes 31 29 9 4 16 28 45 -17

15. Le Havre 28 29 6 10 13 27 37 -10

16. Lorient 26 28 6 8 14 35 52 -17

17. Metz 26 29 7 5 17 30 49 -19

18. Clermont-Ferrand FC 22 29 4 10 15 21 48 -27

