A japonesa Naomi Osaka, ex-número um do mundo, foi eliminada nesta quarta-feira (17) no torneio WTA 250 de Rouen, na França, ao perder na primeira rodada para a italiana Martina Trevisan (78ª do mundo) por dois sets a zero, parciais de 6-4 e 6-2.

Osaka, vencedora de quatro títulos de Grand Slam na carreira, estava voltando ao saibro após a derrota sofrida na primeira fase em Roland Garros em 2022.

Em 2023 ela se tornou mãe e voltou ao circuito só no início de 2024, ocupando atualmente a 192ª posição do ranking.

Depois da decepção desta quarta-feira, ela terá pela frente um novo desafio: o WTA 1000 de Madri (23 de abril a 5 de maio).

"Foi muito difícil para mim hoje (quarta-feira)", admitiu Osaka, que chegou à França na segunda-feira vindo do Japão, em uma longa viagem.

"Nunca fui do tipo que dá desculpas, só preciso realmente fazer melhor", acrescentou a japonesa.

"Acho que hoje, obviamente, não acertei muitos golpes bons e poderia ter feito melhor. Estou pensando que não me saí tão mal, mas também sou muito dura comigo mesma", afirmou Osaka.

A tenista asiática lembrou que essa foi apenas a segunda vez em sua carreira que jogou em uma quadra como a de Kindarena, em Rouen (no saibro mas coberta).

Após a vitória sobre Osaka, Martina Trevisan enfrentará a terceira cabeça-de-chave, a ucraniana Anhelina Kalinina, nas oitavas de final.

-- Torneio WTA 250 de Rouen

- Simples - Primeira rodada:

Martina Trevisan (ITA) x Naomi Osaka (JPN) 6-4, 6-2

Varvara Gracheva (FRA) x Viktoriya Tomova (BUL) 6-2, 3-6, 7-5

Gabriela Ruse (ROM) x Nao Hibino (JPN) 6-2, 6-1

Anna Karolina Schmiedlova (SVK) x Diane Parry (FRA) 3-6, 3-1 e abandono

- Simples - Segunda rodada:

Magda Linette (POL) x Natalija Stevanovic (SRB) 6-2, 6-1

Mirra Andreeva (RUS/N.5) x Elina Avanesyan (RUS) 7-5, 6-4

Sloane Stephens (EUA/N.6) x Karolina Pliskova (CZE) 6-3, 6-2

