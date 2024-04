O grupo islamista palestino Hamas disse, nesta quarta-feira (17), que o ataque do fim de semana do Irã contra Israel foi uma resposta "legítima e merecida" ao bombardeio do consulado iraniano na Síria.

Em sua primeira reação ao ataque aéreo iraniano, o Hamas declarou, em nota, que se tratou de uma "resposta legítima e merecida à investida da entidade sionista contra o prédio do consulado iraniano em Damasco", em 1º de abril.

"A resposta da República Islâmica do Irã confirma que o tempo em que a entidade sionista (israelense) podia agir como quisesse sem punição ou prestação de contas acabou", acrescentou o comunicado do Hamas.

ha-jd/lcm/mvv/aa