O Real Madrid visita o Manchester City nesta quarta-feira às 16h00 (horário de Brasília) pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, obrigado a tomar a fortaleza do Etihad Stadium após o empate de 3 a 3 na ida.

"O jogo é equilibrado, o resultado está empatado, são noventa minutos e tudo pode acontecer, mas temos qualidade para criar problemas", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, na segunda-feira.

- Um campo inexpugnável -

O time merengue visita o estádio que o City transformou em uma verdadeira fortaleza na Liga dos Campeões. A equipe inglesa não perde uma partida de Copa da Europa em casa desde novembro de 2018, contra o Lyon, na fase de grupos.

Desde então, os 'citizens' disputaram 30 partidas na Liga dos Campeões, das quais venceram 28.

Um desafio para o Real Madrid que, nos últimos três jogos consecutivos contra o Manchester City na Liga dos Campeões, sempre perdeu no Etihad.

Ancelotti não hesitou em fazer um grande rodízio no fim de semana passado no jogo do campeonato espanhol contra o Mallorca, já pensando na partida contra o City.

- Sem Tchouaméni -

A equipe merengue venceu os maiorquinos por 1 a 0 com um gol de Aurélien Tchouaméni, que não poderá jogar no Etihad nesta quarta-feira por cumprir suspensão.

O francês será provavelmente substituído por Nacho, acompanhando Antonio Rüdiger no miolo da zaga, que na semana passada voltou a vencer o duelo contra o atacante norueguês do City, Erling Haaland.

Na frente, Vinicius Junior e Rodrygo formam a dupla de ataque apoiada por Jude Bellingham no meio-campo.

- Recuperar o melhor Bellingham -

O meio-campista inglês, atual vice-artilheiro do campeonato espanhol, teve um início de temporada espetacular, mas nos últimos jogos seu desempenho parece ter caído um pouco.

Depois de um jogo de ida em que pouco apareceu, a partida em Manchester surge como sua oportunidade de voltar ao que era no início da temporada e redescobrir o gol, depois de não ter marcado novamente desde a dobradinha contra o Girona por LaLiga, no dia 10 de fevereiro.

"Ele está muito bem e será um jogador importante para o Real Madrid no futuro porque tem apenas 20 anos. É um jogador fantástico", defendeu Ancelotti nesta terça-feira.

Recuperar o melhor Bellingham pode ser crucial para o time 'merengue' quebrar as estatísticas em Manchester e vingar a eliminação do ano passado nas semifinais do torneio continental.

A classificação também seria um verdadeiro impulso para o moral antes do complicado clássico do campeonato espanhol de domingo contra o Barcelona, no qual o Real Madrid pode desferir um golpe quase definitivo no Campeonato Espanhol.

- City terá volta de jogadores -

Mas não será nada fácil contra o atual vencedor da Liga dos Campeões, que confia no apoio do seu estádio para seguir em frente.

"Amanhã precisamos ter a energia necessária e nossa torcida nos ajudará a fazer isso", disse o técnico do City, Pep Guardiola, nesta terça-feira.

Assim como o seu homólogo merengue, Guardiola poupou alguns dos seus principais jogadores no campeonato inglês no fim de semana, o que não o impediu de impor uma goleada de 5 a 1 contra o Luton, que deixou a equipe na liderança da Premier League.

Kevin de Bruyne, desfalque de última hora em Madri devido a uma indisposição, estará apto para jogar nesta quarta-feira, e Guardiola deverá também contar com Kyle Walker e Aké, recuperados de lesões.

Walker "se sente bem. Não tenho certeza se ele poderá ser titular ou se ficará no banco", disse Guardiola, para quem "é bom ter Walker e Aké".

- A maldição de Haaland -

Walker e Aké são duas peças-chave para a defesa 'citizen', enquanto na frente, Haaland tentará quebrar a sua sequência pessoal negativa contra o Real Madrid.

O atacante norueguês, que ainda não conseguiu marcar diante dos 'merengues', foi defendido pelo seu treinador após o desempenho irregular no jogo de ida.

Ancelotti, no entanto, alerta sobre o norueguês: "Continua sendo um dos jogadores mais perigosos do City. O fato de não ter aparecido muito na primeira parte foi um grande mérito para a nossa defesa, mas é sempre um jogador perigoso".

Esta quarta-feira poderá ser uma nova oportunidade para que o norueguês se consagre.

- Prováveis escalações:

Manchester City: Ederson - Gvardiol, Dias, Stones, Walker - Rodri, Silva, De Bruyne - Doku, Foden, Haaland. Técnico: Pep Guardiola (ESP)

Real Madrid: Lunin - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Bellingham - Vinicius, Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti (ITA)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

