PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO IRÃ: Israel promete responder ao ataque do Irã, que reitera ameaças

EUA JULGAMENTO TRUMP: Suprema Corte examina lei utilizada contra Trump e seus partidários

FMI PREVISÕES: FMI melhora perspectivas de crescimento global

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO IRÃ ===

JERUSALÉM:

Israel promete responder ao ataque do Irã, que reitera ameaças

Israel prometeu responder ao ataque sem precedentes do Irã, apesar dos pedidos de moderação da comunidade internacional, incluindo Estados Unidos, que teme um agravamento da guerra em Gaza, com a propagação do conflito pelo Oriente Médio.

(Israel conflito Palestinos Irã diplomacia, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

DUBAI:

Preocupados com seus negócios, países do Golfo agem para evitar escalada regional

Após o ataque iraniano a Israel, os países do Golfo vivem uma agitação diplomática para evitar um conflito regional que colocaria em perigo sua segurança e seus ambiciosos projetos de reformas econômicas.

(Golfo conflito diplomacia economia Israel, 630 palavras, já transmitida)

=== EUA JULGAMENTO TRUMP ===

WASHINGTON:

Suprema Corte dos EUA examina lei usada contra Trump e seus apoiadores

A Suprema Corte dos Estados Unidos analisa, nesta terça-feira (16), um recurso contra uma lei usada para apresentar uma das acusações contra o ex-presidente Donald Trump e centenas dos seus apoiadores que participaram no ataque ao Capitólio em janeiro de 2021.

(EUA justiça eleições política, 490 palavras, já transmitida)

=== FMI PREVISÕES ===

WASHINGTON:

Mais otimista, FMI melhora perspectivas de crescimento global este ano

A economia global crescerá 3,2% este ano e o mesmo valor no próximo, um sinal de "resiliência extraordinária", com uma melhoria nos países desenvolvidos como os Estados Unidos e nos mercados em desenvolvimento como Índia e Brasil, previu o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta terça-feira (16).

(FMI EUA Brasil China índices AmLat PIB economia Índia, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO, INFOGRAFIA

WASHINGTON:

Previsões semestrais do FMI

Lista das previsões econômicas publicadas nesta terça-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2024 e 2025, detalhadas por países

(FMI recessão conjuntura inflação índices comercio economia macroeconomia, Quadro, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Alexandre de Moraes, o poderoso ministro com a mira em Musk

Com uma infinidade de investigações, Alexandre de Moraes tem sido implacável contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Agora, na sua cruzada contra a desinformação online, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou outro adversário, o magnata Elon Musk.

(Brasil política, 800 palavras, já transmitida)

LA MESA:

'Como narcotraficantes': indígenas sul-americanos presos no México por ayahuasca

Adornado com penas e presas, o curandeiro colombiano Claudino Pérez serve uma bebida escura e densa, a ayahuasca. Ele retomou estas cerimônias após dois anos de prisão no México por transportar essa bebida ancestral dos povos indígenas amazônicos.

(México crime prisão narcotráfico, 710 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

OLIMPIA:

Chama olímpica dos Jogos de Paris-2024 é acesa na Grécia e revezamento da tocha começa

A quase 100 dias da abertura dos Jogos de Paris, o revezamento da tocha olímpica começou nesta terça-feira (16) após a cerimônia de acendimento da chama no sítio arqueológico grego de Olímpia, durante uma cerimônia marcada por mensagens de esperança em um cenário internacional conturbado.

(França 2024 esporte Grecia Oly, 580 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Jogos Olímpicos

-- ÁSIA

KATMANDU:

Avalanche do Everest há dez anos mudou a vida dos sherpas

Há dez anos, uma avalanche no Everest tirou a vida de 16 guias de montanha nepaleses, realçando os perigos aos quais os sherpas que acompanham os ricos alpinistas estrangeiros estão expostos.

(Nepal alpinismo Everest trabalho avalanche montanhismo turismo, 650 palavras, já transmitida)

-- OCEANIA

SYDNEY:

Polícia afirma que ataque em igreja australiana foi ato 'terrorista'

A polícia da Austrália anunciou nesta terça-feira (16) que o ataque a faca em uma igreja assíria de Sydney foi um ato "terrorista" com motivação religiosa, e pediu calma à população local.

(Austrália polícia crime, 490 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Economia da China cresce mais que o previsto no primeiro trimestre

A economia chinesa cresceu mais do que o previsto no primeiro trimestre de 2024, segundo os dados publicados nesta terça-feira (16), mas os números decepcionantes relacionados ao consumo das famílias e ao setor industrial mostram que o governo não terá vida fácil para cumprir as metas do ano.

(China economia indicadores, 590 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NOVA YORK:

Salman Rushdie relata em novo livro 'Faca' o atentado que quase tirou sua vida

O escritor Salman Rushdie lança nesta terça-feira (16) sua nova obra, "Faca: Reflexões sobre um atentado", na qual comenta o ataque que sofreu há quase dois anos em Nova York, quando perdeu um olho.

(EUA religião Rushdie atentado literatura, já transmitida)

PARIS:

Buraco negro incomum é descoberto na Via Láctea

O telescópio espacial europeu Gaia, dedicado à cartografia da Via Láctea, descobriu um buraco negro de uma massa recorde que representa 33 vezes a do Sol. Algo jamais visto em nossa galáxia, segundo um estudo publicado nesta terça-feira (16).

(Espaço galáxia astronomia, 560 palavras, já transmitida)

LIMA:

Chef peruano promove 'cozinha otimizada' em refeitórios populares

A cozinheira Isabel Santos prepara uma salada com cascas de cenoura e ervilha em um refeitório popular de Lima, uma novidade para quem jogava aquilo no lixo. "A cozinha otimizada mudou nossas vidas", diz ela sobre esta alternativa sustentável.

(Peru clima meio ambiente saúde gastronomia alimentos)

AMSTERDÃ:

'Free Willie', um bar nudista LGBTQIA+ de Amsterdã busca combater a intolerância

Em um bar de Amsterdã, seis homens, completamente nus, conversam animadamente em torno de uma mesa de sinuca. O Free Willie, frequentado majoritariamente por membros da comunidade LGBTQIA+, busca ser um refúgio na capital neerlandesa, onde a tolerância está em queda.

(PaísesBaixos homossexualidade discriminação, 590 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

- FUTEBOL

Acompanhamento das quartas de final da Liga dos Campeões

-- JOGOS OLÍMPICOS

OLIMPIA:

Chama olímpica dos Jogos de Paris-2024 é acesa na Grécia e revezamento da tocha começa

A quase 100 dias da abertura dos Jogos de Paris, o revezamento da tocha olímpica começou nesta terça-feira (16) após a cerimônia de acendimento da chama no sítio arqueológico grego de Olímpia, durante uma cerimônia marcada por mensagens de esperança em um cenário internacional conturbado.

(França 2024 esporte Grecia Oly, 580 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com