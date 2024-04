A Juventus teve que se contentar com um empate sem brilho em 0 a 0 com o vizinho e rival Torino, neste sábado (13), pela 32ª rodada da Serie A.

As melhores chances de gol desta 208ª edição do dérbi de Turim foram da Juventus, mas o jogo foi marcado pela falta de precisão nas finalizações e pelo futebol insosso apresentado pelas duas equipes.

O sérvio Dusan Vlahovic acertou a trave aos 7 minutos e depois perdeu o duelo para o goleiro adversário, Vanja Milinkovic-Savic (32').

Por sua vez, o Torino teve a sua melhor chance em uma cabeçada do paraguaio Antonio Sanabria que levou perigo ao goleiro polonês Wojciech Szczesny.

A reação da Juventus mostrada na semana passada aparentemente durou pouco. Naquele momento, havia conseguido vencer a Lazio por 2 a 0 no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália e depois derrotou a Fiorentina por 1 a 0 pela 31ª rodada do campeonato italiano.

Com isso parecia ter deixado para trás a profunda crise do início do ano, quando entre janeiro e março só havia conseguido conquistar sete pontos em nove jogos disputados, o que o afastou da corrida pelo 'Scudetto'.

Após este empate, a Juventus permanece em terceiro (63 pontos), 19 pontos atrás da líder Inter de Milão e 5 atrás do segundo colocado, o Milan, que jogam no domingo contra Cagliari (14º) e Sassuolo (19º), respectivamente.

A 'Vecchia Signora' pode ver o Bologna (4º) ficar a apenas dois pontos na tabela se vencer o Monza (11º) na última partida deste sábado.

No primeiro jogo do dia, o Lecce (13º) venceu o Empoli por 1 a 0 (16º) com um gol no fim de Nicola Sansone (89').

O Empoli está apenas dois pontos à frente do primeiro time na zona de rebaixamento, o Frosinone (18º), que pode ultrapassá-lo no domingo se vencer o Napoli (8º) fora de casa.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Lazio - Salernitana 4 - 1

- Sábado:

Lecce - Empoli 1 - 0

Torino - Juventus 0 - 0

Bologna - Monza

- Domingo:

(07h30) Napoli - Frosinone

(10h00) Sassuolo - Milan

(13h00) Udinese - Roma

(15h45) Inter - Cagliari

- Segunda-feira:

(13h30) Fiorentina - Genoa

(15h45) Atalanta - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 82 31 26 4 1 75 15 60

2. Milan 68 31 21 5 5 60 34 26

3. Juventus 63 32 18 9 5 45 24 21

4. Bologna 58 31 16 10 5 45 25 20

5. Roma 55 31 16 7 8 56 35 21

6. Atalanta 50 30 15 5 10 55 34 21

7. Lazio 49 32 15 4 13 41 35 6

8. Napoli 48 31 13 9 9 48 38 10

9. Torino 45 32 11 12 9 31 29 2

10. Fiorentina 43 30 12 7 11 42 35 7

11. Monza 42 31 11 9 11 34 41 -7

12. Genoa 38 31 9 11 11 34 38 -4

13. Lecce 32 32 7 11 14 27 48 -21

14. Cagliari 30 31 7 9 15 32 52 -20

15. Udinese 28 31 4 16 11 30 47 -17

16. Empoli 28 32 7 7 18 25 48 -23

17. Hellas Verona 27 31 6 9 16 28 42 -14

18. Frosinone 26 31 6 8 17 38 61 -23

19. Sassuolo 25 31 6 7 18 36 59 -23

20. Salernitana 15 32 2 9 21 26 68 -42

