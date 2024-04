Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira (11), com nenhuma evolução na situação entre Irã e Israel após Teerã prometer uma retaliação pelo ataque ao seu consulado em Damasco.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em junho perdeu 0,81%, a 89,74 dólares.

Já o West Texas Intermediate (WTI) para maio caiu 1,38%, a 85,02 dólares.

Segundo Sophie Lund-Yates, da Hargreaves Lansdown, o aumento das reservas de petróleo nos Estados Unidos na semana passada, divulgado na quarta-feira, contribuiu para aliviar as tensões no mercado.

Os operadores estão atentos à promessa do Irã de "punir" Israel.

Na quarta-feira, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, advertiu que Israel "será punido" pelo ataque aéreo de 1º de abril que matou sete membros da Guarda Revolucionária iraniana em Damasco, dois deles generais.

O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, respondeu rapidamente com uma mensagem em persa na rede social X. "Se o Irã atacar a partir do seu território, Israel responderá e atacará o Irã", disse.

