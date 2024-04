O sérvio Novak Djokovic entrou na disputa com total tranquilidade nesta edição do Masters 1000 de Monte Carlo e na temporada de saibro, vencendo nesta terça-feira (9) o russo Roman Safiullin (41º do mundo) na segunda rodada por 6-1 e 6-2.

O número um do mundo ficou dispensado de disputar a primeira fase devido à sua classificação no ranking da ATP.

Na terceira rodada, as oitavas, ele enfrentará o francês Arthur Fils (36º) ou o italiano Lorenzo Musetti (24º).

Djokovic é o grande favorito ao título em Monte Carlo, torneio que venceu em 2013 e 2015.

O seu status é reforçado pela ausência dos espanhóis Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, e Rafael Nadal, jogador de maior sucesso em Monte Carlo com 11 títulos, devido a problemas físicos.

-- Resultados dos jogos do Masters 1000 de Monte Carlo, disputados nesta terça-feira:

1ª rodada:

Alex De Minaur (AUS/N.11) x Stan Wawrinka (SUI) 6-3, 6-0

Zhang Zhizhen (CHN) x Marcos Giron (EUA) 6-4, 3-6, 6-3

Hubert Hurkacz (POL/N.10) x Jack Draper (GBR) 6-4, 3-6, 7-6 (7/2)

Roberto Bautista (ESP) x Facundo Díaz (ARG) 6-2, 6-4

Miomir Kecmanovic (SRB) x Matteo Berrettini (ITA) 6-3, 6-1

Sebastian Korda (EUA) x Alejandro Davidovich (ESP) 6-1, 6-2

2ª rodada:

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Roman Safiullin (RUS) 6-1, 6-2

