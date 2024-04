Além da classificação para as semifinais da Liga dos Campeões, Atlético de Madrid e Barcelona lutam à distância por uma vaga no lucrativo Mundial de Clubes, cuja nova fórmula ampliada para 32 seleções estreará nos Estados Unidos no verão de 2025.

A Fifa confirmou há algumas semanas que a primeira edição do novo torneio, que "reunirá as equipes dos clubes mais bem-sucedidos de cada uma das seis confederações internacionais", será realizada "de 15 de junho a 13 de julho" nos Estados Unidos.

Além do prestígio que a participação no torneio dará aos clubes, nem o 'Atleti' nem o 'Barça' esquecem que a classificação para o novo Mundial de Clubes significará receitas que a imprensa espanhola estima em pelo menos 50 milhões de dólares (cerca de R$ 250 milhões pela cotação atual).

- Duas vias para garantir a vaga -

O torneio contará com 32 equipes, das quais 12 representarão a Europa. Quatro desses times serão os vencedores da Liga dos Campeões nas últimas quatro temporadas e os outros oito se classificarão através do ranking da Uefa, com no máximo duas equipes por país.

Como o Real Madrid já garantiu a sua vaga como campeão europeu em 2022 (assim como Chelsea e Manchester City, vencedores em 2021 e 2023), o futebol espanhol só poderá ter outra vaga, que será disputada por Atlético de Madrid e Barcelona.

O time rojiblanco arranca em vantagem, já que soma 65 pontos neste ranking da Uefa com base nos resultados das competições europeias dos últimos anos. O Barça tem apenas 59, mas a corrida ainda não acabou.

A menos que um dos dois vença a competição nesta temporada e se classifique como Campeão da Europa, ambos disputarão a vaga com base nos resultados que obtiverem no restante do torneio.

Uma vitória significa dois pontos, um empate um e cada equipe ganha um ponto adicional caso avance.

Se o Barcelona vencer as duas partidas das quartas de final contra o PSG e se classificar para as semifinais, somará 5 pontos e chegará a 64, insuficientes para alcançar o Atlético, independentemente dos resultados que o time madrilenho obtiver no confronto contra o Borussia Dortmund.

- Possível duelo nas semifinais -

Mas o clube catalão ainda teria a possibilidade de continuar somando pontos nas semifinais... onde teria o Atlético como adversário se os dois se classificarem.

'Azulgranas' e 'rojiblancos' jogariam então não só pela classificação para a final da Liga dos Campeões, mas também pela vaga no prestigiado e lucrativo Mundial de Clubes, para o qual 21 times já se garantiram.

Treze deles conquistaram o título como campeões de suas respectivas confederações: Palmeiras (BRA), Flamengo (BRA), Fluminense (BRA), Leon (MEX), Monterrey (MEX), Seattle Sounders (EUA), Urawa Reds (JPN), Al Ahly (EGY), Al Hilal (KSA), Wydad (MAR), Chelsea (ING), Real Madrid (ESP) e Manchester City (ING).

Os outros oito o fizeram através do ranking: Bayern de Munique (ALE), Borussia Dortmund (ALE), PSG (FRA), Inter de Milão (ITA), Juventus (ITA), Porto (POR), Benfica (POR), Auckland City (NZL).

mcd/zm/aam/aa