Líder isolado do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain empatou em 1 a 1 com o lanterna Clermont neste sábado (6), no Parque dos Príncipes.

A quatro dias de enfrentar o Barcelona no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o técnico do PSG, Luis Enrique, decidiu poupar alguns jogadores neste fim de semana, entre eles o atacante Kylian Mbappé, que começou no banco e só entrou na metade do segundo tempo.

O time parisiense saiu atrás no placar quando Habib Keita marcou para o Clermont na etapa inicial (32'), mas escapou da derrota na reta final graças a um gol do atacante português Gonçalo Ramos (85').

O zagueiro brasileiro Marquinhos, que entrou em campo junto com Mbappé, alcançou a marca de 435 jogos com a camisa do PSG e igualou o recorde de Jean-Marc Pilorget, que defendeu o clube nos anos 1970 e 1980.

"Tenho 29 anos. Penso nesta camisa, nestas cores, nesta casa", afirmou Marquinhos após a partida.

"Depois de 11 anos no PSG, espero ser sempre parte deste projeto, seria muito feliz encerrando minha carreira aqui", acrescentou.

No outro jogo deste sábado, o Lens (5º) se complicou na luta por uma vaga na próxima Champions ao empatar em 1 a 1 com o Le Havre (14º).

Com 43 pontos, o Lens fica na quinta colocação e pode ser ultrapassado pelo Nice (6º), que no domingo enfrenta o Reims (9º).

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Francês (horários de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lille - Olympique de Marselha 3 - 1

- Sábado:

Lens - Le Havre 1 - 1

PSG - Clermont 1 - 1

- Domingo:

(08h00) Brest - Metz

(10h00) Montpellier - Lorient

Reims - Nice

Toulouse - Strasbourg

(12h05) Monaco - Rennes

(15h45) Nantes - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 28 18 9 1 65 24 41

2. Brest 50 27 14 8 5 37 20 17

3. Lille 49 28 13 10 5 42 25 17

4. Monaco 49 27 14 7 6 52 38 14

5. Lens 43 28 12 7 9 37 30 7

6. Nice 43 27 12 7 8 28 22 6

7. Olympique de Marselha 39 28 10 9 9 41 33 8

8. Rennes 39 27 10 9 8 40 33 7

9. Reims 39 27 11 6 10 35 36 -1

10. Lyon 35 27 10 5 12 31 41 -10

11. Toulouse 32 27 8 8 11 32 36 -4

12. Strasbourg 32 27 8 8 11 30 39 -9

13. Montpellier 29 27 7 9 11 33 40 -7

14. Le Havre 28 28 6 10 12 27 36 -9

15. Nantes 28 27 8 4 15 26 42 -16

16. Lorient 26 27 6 8 13 35 50 -15

17. Metz 23 27 6 5 16 25 44 -19

18. Clermont 21 28 4 9 15 20 47 -27

ali-lve/pm/dr/cb