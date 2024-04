PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Negociações no Egito para chegar a nova trégua após seis meses de guerra

EQUADOR MÉXICO: Polícia equatoriana invade embaixada mexicana e captura ex-vice-presidente Jorge Glas

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Negociações no Egito para chegar a nova trégua após seis meses de guerra

Delegações dos Estados Unidos, Israel e Hamas se reunirão no Egito neste fim de semana para tentar chegar a um acordo sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza, devastada por uma guerra que completa seis meses no domingo (7).

(Gaza conflito Palestinos refugiados saúde Israel, 681 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Trump se mostra mais ambíguo sobre apoio à ofensiva de Israel em Gaza

Donald Trump defendeu Israel firmemente quando eclodiu a guerra com o Hamas, mas após seis meses do conflito e 33 mil mortes em Gaza, o republicano não parece ter tanta certeza de que este apoio deva ser incondicional.

(EUA palestinos conflito diplomacia política Israel, 520 palavras, já transmitida)

=== EQUADOR MÉXICO ===

QUITO:

Polícia equatoriana invade embaixada mexicana e captura ex-vice-presidente Jorge Glas

A polícia equatoriana invadiu na noite de sexta-feira (5) a embaixada do México em Quito e prendeu o ex-vice-presidente Jorge Glas, que estava refugiado no local desde dezembro, o que levou ao rompimento das relações diplomáticas entre os dois países.

(Equador corrupção diplomacia política México, 701 palavras, já transmitida)

QUITO:

México exige 'garantias' para diplomatas no Equador após ataque à embaixada

O México exigiu, neste sábado (6), "garantias" para que seus funcionários diplomáticos deixem o Equador, após a invasão policial à sua embaixada em Quito na véspera, que levou à prisão do ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas, refugiado no local e procurado pela Justiça de seu país.

(Equador diplomacia México, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

Newberry Springs (Califórnia, Estados Unidos):

Apesar da legalização, Califórnia sofre com cultivos irregulares de maconha

Policiais armados se preparam para invadir uma estufa no deserto da Califórnia: "Ordem de busca!", gritam, pouco antes de se depararem com cerca de 900 plantas clandestinas de cannabis.

(EUA polícia economia crime narcotráfico, a ser transmitida)

-- EUROPA

Perto de CHASIV YAR, UCRÂNIA:

Ucrânia luta para manter o controle de Chasiv Yar, 'porta de entrada' para Donbass

Sentado ao lado de uma fogueira, Anton, um soldado ucraniano que luta na Frente Oriental, prepara-se para combater as forças russas em Chasiv Yar, uma cidade estratégica para o controle da região de Donbass.

(Rússia Ucrânia conflito guerra, a ser transmitida)

BRATISLAVA:

Dividida sobre apoio à Ucrânia, Eslováquia escolhe presidente

Os eslovacos elegem neste sábado (6) o seu próximo chefe de Estado, no segundo turno de uma acirrada eleição presidencial marcada pelas divisões sobre a continuidade do apoio à vizinha Ucrânia.

(conflito Rússia eleições política Eslováquia Ucrânia, 496 palavras, já transmitida)

COPENHAGUE:

Dinamarca desmantela pontos de venda de cannabis em bairro 'hippie' de Copenhague

A polícia dinamarquesa desmantelou, neste sábado (6), os pontos de venda livre de cannabis em Christiania, um bairro do centro de Copenhague que já foi libertário e 'hippie', mas que agora está associado à violência do tráfico de drogas.

(polícia Dinamarca narcotráfico, a ser transmitida)

=== MÚSICA E SOCIEDADE ===

Malmö (Suécia):

ABBA, 50 anos de um sucesso que abriu caminho para o pop sueco

Cinquenta anos após o triunfo do ABBA na Eurovision, a fã belga Claudine J. ainda se lembra da "magia" do grupo, precursor do sucesso mundial do pop sueco.

(Eurovision Suécia prêmio, a ser transmitida)

LONDRES:

J.K. Rowling, escritora de sucesso mundial e feminista controversa

Musa de algumas correntes feministas, mas acusada de transfobia, a autora da bem-sucedida saga Harry Potter, J.K. Rowling, se tornou uma personalidade controversa nos últimos anos após diversas polêmicas nas redes sociais.

(Escócia GB literatura, a ser transmitida)

=== ESPORTES ===

SUZUKA:

Max Verstappen faz a pole position do GP do Japão de F1 O piloto holandês

Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, largará na frente no Grande Prêmio do Japão, depois de fazer a pole position no treino de classificação disputado neste sábado (6), no circuito de Suzuka.

(auto-f1, 608 palavras, já transmitida)

- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com