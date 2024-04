O técnico do Bayern de Munique, Thomas Tuchel, disse nesta sexta-feira (5) que o goleiro Manuel Neuer, os atacantes Leroy Sané e Kingsley Coman, o meio-campista Aleksandar Pavlovic e o lateral Noussair Mazraoui são dúvidas para o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, contra o Arsenal.

"Eles não estão no grupo [para o jogo de sábado contra o Heidenheim pela Bundesliga] porque não podem jogar e, portanto, a presença deles é um grande ponto de interrogação para terça-feira", explicou o ex-treinador do PSG e do Chelsea.

"Ainda temos um objetivo, o de ir a Wembley", declarou Tuchel em referência ao local onde será disputada a final da Liga dos Campeões desta temporada. Na Bundesliga, o Bayern, que venceu as últimas onze edições, não parece mais ter condições de alcançar o líder Bayer Leverkusen.

O gigante 'bávaro', eliminado na Copa da Alemanha pelo Sarreburg, da terceira divisão, vê a Liga dos Campeões como a sua última oportunidade para salvar a temporada.

"Estamos nas quartas de final, então não restam muitas etapas a serem superadas. Nada é mais importante que esse objetivo", resumiu o técnico de 50 anos, que deixará o cargo no final da temporada.

Tuchel garantiu que os seus jogadores vão transformar as frustrações desta temporada em uma motivação extra: "Estamos todos muito irritados e com muita vontade de recolocar as coisas em seu devido lugar".

O Bayern também anunciou nesta sexta-feira a saída do diretor técnico Marco Neppe, no cargo desde dezembro de 2021, "em comum acordo".

Ex-jogador que atuou principalmente nas categorias de base na Alemanha, Neppe primeiro dirigiu o departamento de futebol do Bayern, onde descobriu talentos como Jamal Musiala e Alphonso Davies.

