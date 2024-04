O mercado de trabalho aqueceu nos Estados Unidos além do esperado para o mês passado, segundo dados do governo publicados nesta sexta-feira(5), o que mantém a pressão sobre o Federal Reserve (Fed, Banco Central) que avalia quando começar os cortes das taxas de juros.

A maior economia do mundo somou 303.000 postos de trabalho em março, um forte aumento em relação ao mês anterior, anunciou o Departamento de Trabalho. Este número superou as expectativas do mercado de um aumento de 200.000, segundo a Briefing.com.

A taxa de desemprego caiu para 3,8%, em linha com as expectativas.

As autoridades do Fed discutem quando será o momento adequado para começar a reduzir as taxas de juros, enquanto tentam retomar a meta de 2% a longo prazo, sem afetar a próspera economia americana.

A inflação caiu bruscamente no ano passado, enquanto a economia e os mercados de trabalho seguem resilientes. Porém, tem subido desde o início do ano, o que levou ao adiamento das previsões de início dos cortes.

O aumento salarial foi de 0,3% mensal, enquanto a renda média por hora subiu 4,1% em relação ao ano anterior, segundo dados do Departamento de Trabalho.

da/md/db/mar/dga/jc/aa