O Valencia venceu por 1 a 0 em sua visita ao Granada nesta quinta-feira (4), num jogo da 26ª rodada de LaLiga que havia sido adiado.

O português André Almeida, que ficou afastado durante cinco meses devido a uma lesão, marcou o único gol da noite no estádio Los Cármenes, aos 77 minutos de jogo. Ele recebeu uma bola na entrada da área desviada pelo argentino Lucas Boyé e soltou uma bomba longe do alcance do goleiro Augusto Batalla.

Na classificação do campeonato espanhol, o Valencia tem agora 44 pontos e é sétimo colocado, com dois pontos a mais que o Betis, que ocupa o oitavo lugar.

O Valencia está agora a cinco pontos da última equipe da 'zona europeia', a Real Sociedad (6ª), faltando oito rodadas para o fim do campeonato.

A Andaluzia era a região em que o Valencia havia conquistado sua última vitória no campeonato como visitante, em Cádiz, em meados de janeiro. Desde então, a equipe de Rubén Baraja havia perdido os três jogos disputados fora do seu estádio, nas visitas ao Atlético de Madrid, Las Palmas e Villarreal.

Já o Granada (19º e penúltimo) está cada vez mais próximo da queda para a segunda divisão.

O time tem apenas 14 pontos e está exatamente a 14 pontos da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Celta de Vigo (17º), no momento em que restam 24 pontos em disputa. Isso torna o sonho de permanecer na elite uma missão quase impossível para o Granada, que nesta quinta-feira mostrou um bom futebol e chegou a controlar a partida em alguns momentos, mas sem conseguir traduzir essa superioridade em gols.

A partida disputada nesta quinta-feira havia sido adiada para 23 de fevereiro devido a um incêndio num edifício que chocou a cidade de Valência, deixando dez mortos.

--- Jogo da 26ª rodada do Campeonato Espanhol que havia sido adiado:

- Quinta-feira:

Granada - Valencia 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 75 30 23 6 1 66 20 46

2. Barcelona 67 30 20 7 3 61 34 27

3. Girona 65 30 20 5 5 62 36 26

4. Atlético de Madrid 58 30 18 4 8 56 35 21

5. Athletic Bilbao 56 30 16 8 6 50 28 22

6. Real Sociedad 49 30 13 10 7 43 31 12

7. Valencia 44 30 12 8 10 33 32 1

8. Betis 42 30 10 12 8 36 36 0

9. Osasuna 39 30 11 6 13 36 43 -7

10. Villarreal 38 30 10 8 12 48 53 -5

11. Getafe 38 30 9 11 10 37 43 -6

12. Las Palmas 37 30 10 7 13 29 33 -4

13. Alavés 32 30 8 8 14 26 36 -10

14. Sevilla 31 30 7 10 13 37 44 -7

15. Mallorca 31 30 6 13 11 25 35 -10

16. Rayo Vallecano 30 30 6 12 12 25 38 -13

17. Celta Vigo 28 30 6 10 14 32 44 -12

18. Cádiz 25 30 4 13 13 21 40 -19

19. Granada 14 30 2 8 20 30 60 -30

20. Almería 13 30 1 10 19 28 60 -32

