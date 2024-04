PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Conversa telefônica entre Biden e Netanyahu após a morte de voluntários em bombardeio israelense em Gaza

Biden e Netanyahu conversarão após morte de voluntários em bombardeio israelense

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversarão por telefone nesta quinta-feira (4), depois que Washington expressou "indignação" pela morte de sete trabalhadores humanitários em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza.

Sobreviver ao 'inferno', o martírio dos ex-reféns do Hamas em Gaza

"Eu estava no inferno, estava com fome e com sede", diz Aviva Siegel, que foi mantida refém pelo Hamas na Faixa de Gaza. Assim como ela, outros ex-reféns israelenses do movimento islamista palestino contam o martírio que viveram durante a sua detenção, seis meses após o início da guerra.

Dez momentos chave da guerra entre Israel e Hamas em Gaza

No dia 7 de outubro, milicianos do movimento palestino Hamas executaram um ataque contra o sul de Israel, quando mais de 1.160 pessoas foram assassinadas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

Otan completa 75 anos com apelo à unidade transatlântica

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) celebrou nesta quinta-feira (4) o aniversário de 75 anos de sua fundação, com uma cerimônia em Bruxelas que incluiu um apelo à unidade transatlântica, uma das principais preocupações da aliança.

Os Gauthier e sua luta pelas vítimas do genocídio em Ruanda

Como caçadores de nazistas, Dafroza e Alain Gauthier dedicaram quase 30 anos de suas vidas a localizar os autores do genocídio da etnia tutsi em Ruanda que fugiram para a França, onde sete homens já foram condenados.

Ódio online semeia medo entre muçulmanos antes das eleições indianas

Depois do assassinato de seu irmão em distúrbios antimuçulmanos, Pervez Qureshi viu os vídeos que, em sua opinião, incentivaram o surto de violência e semeiam o ódio nas redes sociais antes das eleições na Índia.

Janet Yellen chega à China para discutir práticas 'desleais'

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, chegou nesta quinta-feira (4) à China, na sua segunda visita ao país em menos de um ano, para abordar a política de subsídios industriais de Pequim, considerada "injusta" por Washington.

Apesar dos avanços no Brasil, desmatamento se mantém 'obstinadamente' alto no mundo

A Terra perdeu uma superfície de floresta intocada equivalente a 10 campos de futebol por minuto em 2023, apesar das melhorias na luta contra o desmatamento no Brasil e na Colômbia, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira (4).

(Meio Ambiente bosques Brasil Colômbia AmLat Amazônia florestas, 650 palavras, já transmitida)

Cameron e a 'arte perdida' de desenhar

James Cameron, o criador de sucessos cinematográficos como "O Exterminador do Futuro", "Aliens" e "Titanic", foi um dos pioneiros do uso de novas tecnologias na sétima arte, mas em uma entrevista à AFP em Paris disse que se vê como um "dinossauro", porque ainda gosta do lápis e do papel para imaginar suas histórias.

(EUA tecnologia França cinema Cameron desenho arte, 730 palavras, já transmitida)

