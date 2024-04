PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Bombardeio israelense mata sete trabalhadores humanitários em Gaza

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Bombardeio israelense mata sete trabalhadores humanitários em Gaza

Um ataque israelense na segunda-feira (1º) matou sete trabalhadores humanitários, incluindo estrangeiros, que entregavam ajuda alimentar na Faixa de Gaza, informou a organização do chef espanhol José Andrés, para a qual trabalhavam as vítimas.

FAIXA DE GAZA:

Soldados israelenses deixaram mortos e ruínas no devastado hospital Al Shifa em Gaza

Os soldados israelense se retiraram com a missão cumprida, deixando o hospital Al Shifa, em Gaza, em ruínas, com dezenas de mortos nas salas. "Ninguém se salvou", diz Fares Afanah, diretor de uma equipe de ambulâncias, olhando para a paisagem macabra.

SHEFA AMR:

Israelense que perdeu a família nos ataques de 7 de outubro transmite mensagem de paz

O empresário israelense Maoz Inon perdeu seus pais no ataque do movimento islamista Hamas no sul do país em 7 de outubro, mas enquanto outros pedem vingança, ele advoga pela pregação da paz.

RAMAT GAN:

Sobrevivente do ataque do Hamas vira estrela do time de futebol para amputados

Ben Binyamin quase morreu durante o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro. Agora, este jovem é uma das estrelas do time israelense de futebol para amputados que sonha em vencer o Campeonato Europeu em junho.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

GREEN BAY:

Trump retoma campanha no Michigan e Wisconsin, dois estados cruciais

Donald Trump retomará sua campanha com comícios nesta terça-feira (2) no Michigan e em Wisconsin, dois estados-chave para as eleições presidenciais de novembro contra Joe Biden.

LIMA:

'Rolexgate', o que se sabe sobre o escândalo que ameaça a presidente do Peru

Relógios de luxo fazem o já frágil governo de Dina Boluarte balançar. A presidente do Peru deve explicar esta semana ao Ministério Público a procedência dessas joias, mas seu destino depende mais do Congresso, onde a esquerda planeja sua destituição, do que da Justiça.

-- EUROPA

HELSINQUE:

Menino de 12 anos mata colega de classe e fere dois com arma de fogo na Finlândia

Um menino de 12 anos morreu e outros dois ficaram gravemente feridos nesta terça-feira (2), quando um colega de classe abriu fogo em uma escola de ensino fundamental nos arredores da capital da Finlândia, Helsinque, informou a polícia.

PARIS:

Guerras na Ucrânia e no Oriente Médio marcam agenda de Blinken na França

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, iniciou nesta terça-feira (2) sua visita à França, onde discutirá com o presidente Emmanuel Macron sobre a guerra na Ucrânia e a situação do Oriente Médio.

BRUXELAS:

Otan completa 75 anos mais forte do que nunca graças à guerra na Ucrânia

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se prepara para celebrar o seu 75º aniversário na quinta-feira (4), mais forte do que nunca, mas ainda sob a ameaça da Rússia e do espectro de Donald Trump.

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã promete que bombardeio israelense na Síria não ficará sem resposta

O Irã afirmou nesta terça-feira (2) que Israel e Estados Unidos responderão pelo ataque de segunda-feira que matou 13 pessoas, incluindo sete membros da Guarda Revolucionária iraniana em Damasco, uma operação que ameaça intensificar ainda mais as tensões no Oriente Médio.

-- ÁSIA

BANGCOC:

Senado tailandês aprova lei de casamento igualitário em primeira votação

O Senado da Tailândia aprovou nesta terça-feira em primeira leitura uma lei de casamento igualitário que pode transformar o reino no primeiro país do sudeste asiático a permitir estas uniões.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

EUA se prepara para eclipse solar total de 8 de abril

As cidades americanas localizadas na trajetória do eclipse solar total de 8 de abril estão se preparando para o maior evento astronômico do ano, no qual são esperados milhões de visitantes para impulsionar as economias locais e desafiar a logística.

PARIS:

Paris recebe exposição dos tesouros mais recentes do Templo Mayor mexicano

Mais de 500 objetos, entre eles diversas oferendas encontradas nas últimas décadas nas ruínas do grande Templo Mayor mexicano, serão expostos a partir de quarta-feira no museu Quai Branly de Paris.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

