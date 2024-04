O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, iniciou nesta terça-feira (2) sua visita à França, onde discutirá com o presidente Emmanuel Macron sobre a guerra na Ucrânia e a situação do Oriente Médio.

Blinken se reunirá com Macron durante a tarde para abordar as crescentes crises internacionais, segundo a Presidência francesa.

Desde o início da invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022, os Estados Unidos têm sido o principal apoio de Kiev, mas, há meses, o Congresso americano bloqueia um pacote de ajuda militar de US$ 60 bilhões (R$ 303,1 bilhões).

Em meados de fevereiro, Macron endureceu sua posição em relação à Rússia de Vladimir Putin, pedindo aos aliados da Ucrânia que redobrassem seus esforços para impedir que Moscou vencesse a guerra.

O apoio à Ucrânia foi o destaque do primeiro encontro de Blinken na França, onde visitou, junto com o ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, a sede da Nexter, subsidiária do grupo franco-alemão KNDS, responsável por produzir os canhões Caesar fornecidos a Kiev.

"Investir na base industrial de defesa é também um investimento para nós mesmos", afirmou o secretário de Estado americano em Versalhes, pedindo ao Congresso americano para agir de maneira "rápida e eficaz".

Lecornu anunciou que o ritmo de produção dos canhões Caesar - um sistema de artilharia de 155 mm autopropulsado montado em um caminhão - aumentaria de seis para doze por mês "em um futuro próximo".

Blinken se encontrou em seguida com seu homólogo francês, Stéphane Séjourné, que na segunda-feira, em Pequim, pediu à China - principal rival de Washington na cena internacional - que enviasse "mensagens claras" à Rússia sobre a Ucrânia.

Eles também devem discutir como "intensificar" o apoio a Kiev, adiantou o gabinete do ministro francês.

Em 26 de fevereiro, aliados da Ucrânia decidiram trabalhar em várias áreas para reforçar seu apoio: maior fornecimento de munições, defesa cibernética, desminagem e produção industrial de armas na Ucrânia.

Além da Ucrânia, os ministros planejavam discutir o conflito entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas e a situação do Sudão, onde a fome se tornou uma ameaça após quase um ano de guerra.

Haverá uma coletiva de imprensa após a reunião bilateral.

O secretário de Estado americano também se encontrará nesta terça-feira com a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay. Na quarta-feira, Blinken viajará para Bruxelas para participar de uma reunião da Otan de ministros das Relações Exteriores pela ocasião do 75º aniversário da Aliança.

