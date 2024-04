O técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, disse nesta segunda-feira (1º) ter mais certezas do que dúvidas sobre a lista de convocados para a Copa América-2024 e não descartou chamar Luis Suárez e Édinson Cavani, maiores artilheiros da história de 'La Celeste'.

"Hoje tenho poucas dúvidas", disse Bielsa em entrevista coletiva sobre a equipe que disputará o torneio continental que será realizado nos Estados Unidos de 20 de junho a 14 de julho.

"Penso que cada posição exige dois jogadores e procuro sempre ter três em vez de dois e que a diferença entre os três não seja muito grande", explicou, e apontou que este objetivo "está de alguma forma cumprido".

O treinador argentino, que comanda a Celeste desde maio passado, disse querer "o melhor em cada posição", embora tenha reconhecido que, "às vezes, os melhores não são necessariamente aqueles que têm mais qualidades, mas sim aqueles que, no momento da decisão, estão em boa fase".

Ele também citou uma "grande dificuldade" de escolher os jogadores no final da temporada dos clubes "porque competir depois de ter disputado 60 jogos no ano não é o mesmo que competir com tempo de preparação, com descanso".

Bielsa considerou "prematuro" citar nomes, mas insistiu em que os atacantes Suárez e Cavani, ambos de 37 anos, estão aptos a serem convocados para a seleção uruguaia.

"O contrário seria eu dizer que não vou convocar esses dois jogadores. Nunca disse isso e nunca direi. Assisto todas as partidas, avalio e tomo decisões", afirmou. "Não há jogo de Suárez e Cavani que eu não tenha assistido", garantiu 'El Loco' Bielsa.

Cavani, que atualmente joga no Boca Juniors, nunca foi convocado na era Bielsa, ao contrário de Suárez (do Inter Miami), que foi chamado para os jogos de novembro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Faltando menos de três meses para a Copa América, o Uruguai de Bielsa não tem o que comemorar após os amistosos da data Fifa, em março: empatou em 1 a 1 com o País Basco, e perdeu por 2 a 1 para a Costa do Marfim, atual campeã africana.

