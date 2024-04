PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Combates e tumulto durante distribuição de ajuda em Gaza, devastada pela guerra

PAPA SAÚDE PÁSCOA: Papa Francisco presidirá Vigília Pascal apesar das preocupações com sua saúde

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Combates e tumulto durante distribuição de ajuda em Gaza, devastada pela guerra

Cinco palestinos morreram na manhã de sábado, três deles atingidos por tiros, durante uma distribuição de alimentos na Faixa de Gaza, território devastado pelos bombardeios israelense e pelos combates entre o Exército e o movimento islamista Hamas.

=== PAPA SAÚDE PÁSCOA ===

CIDADE DO VATICANO:

Papa Francisco presidirá Vigília Pascal apesar das preocupações com sua saúde

O papa Francisco comandará neste sábado à noite a Vigília Pascal, apesar de ter cancelado na sexta-feira sua participação na Via Crucis, uma decisão repentina que aumenta os temores sobre sua saúde cada vez mais frágil.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LIMA:

Peru: operação contra residência da presidente por escândalo de relógios de luxo

As forças de segurança do Peru efetuaram uma operação de busca neste sábado (30) na residência da presidente Dina Boluarte e na sede do governo, no âmbito de uma investigação sobre relógios Rolex que a chefe de Estado não teria declarado como parte de seus bens.

BRASÍLIA:

Sob a sombra do 8/01, Lula ignora os 60 anos do golpe militar

No 60º aniversário do golpe militar de 1964, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou os atos oficiais em memória das vítimas do regime, na tentativa de distender o clima com as Forças Armadas, enquanto alguns altos oficiais estão na mira da justiça, suspeitos de participar de um plano golpista.

-- EUROPA

EDE:

Sequestro em café dos Países Baixos termina com um detido

Uma tomada de reféns nos Países Baixos que durou várias horas terminou com a libertação de todas as pessoas retidas, sem ferimentos, e a detenção de um suspeito.

BUCARESTE:

Bulgária e Romênia avançam para entrar na zona europeia de livre circulação

Depois de 13 anos de espera, Bulgária e Romênia se preparam para uma adesão parcial, neste domingo (31), ao espaço europeu Schengen de livre circulação, que lhes permitirá viajar por mar e ar sem controles fronteiriços.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

LONDRES:

De virada, Newcastle vence West Ham por 4 a 3 no Inglês

Apesar da série de lesões, o Newcastle conseguiu uma virada depois de ficar em desvantagem de dois gols para vencer o West Ham por 4 a 3 neste sábado (30), pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

-- TÊNIS

Acompanhamento da final do WTA 1000 de Miami

