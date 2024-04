O Lille venceu o Lens por 2 a 1 nesta sexta-feira (29), no jogo que abriu a 27ª rodada do Campeonato Francês, e subiu provisoriamente para a terceira posição na tabela.

Com 46 pontos, o Lille ultrapassa no saldo de gols o Monaco (4º), que no sábado vai enfrentar o Metz (17º). Além disso, o time fica a um ponto do vice-líder Brest, que no domingo visita o Lorient (15º).

O protagonista da partida desta sexta-feira foi o atacante Edon Zhegrova, que marcou os dois gols do Lille (9' e 60'). O Lens descontou com Elye Wahi (78'), mas não evitou a derrota e agora segue na sexta posição.

Na sequência da rodada, o grande jogo do fim de semana será o Clássico entre Olympique de Marselha (7º) e Paris Saint-Germain (1º), que se enfrentam no domingo no estádio Vélodrome.

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação

- Sexta-feira:

Lille - Lens 2 - 1

- Sábado:

(13h00) Metz - Monaco

(17h00) Lyon - Reims

- Domingo:

(08h00) Lorient - Brest

(10h00) Nice - Nantes

Le Havre - Montpellier

Clermont - Toulouse

(12h05) Strasbourg - Rennes

(15h45) Olympique de Marselha - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 59 26 17 8 1 62 23 39

2. Brest 47 26 13 8 5 36 20 16

3. Lille 46 27 12 10 5 39 24 15

4. Monaco 46 26 13 7 6 47 36 11

5. Nice 43 26 12 7 7 27 20 7

6. Lens 42 27 12 6 9 36 29 7

7. Olympique de Marselha 39 26 10 9 7 40 28 12

8. Rennes 39 26 10 9 7 40 31 9

9. Reims 38 26 11 5 10 34 35 -1

10. Lyon 34 26 10 4 12 30 40 -10

11. Toulouse 29 26 7 8 11 29 36 -7

12. Strasbourg 29 26 7 8 11 28 39 -11

13. Le Havre 27 26 6 9 11 26 33 -7

14. Montpellier 26 26 6 9 11 31 40 -9

15. Lorient 26 26 6 8 12 35 49 -14

16. Nantes 25 26 7 4 15 24 41 -17

17. Metz 23 26 6 5 15 23 39 -16

18. Clermont 20 26 4 8 14 19 43 -24

bur-rbo/dr/gfe/cb