O Cádiz, que segue na 18ª posição, ganhou fôlego no Campeonato Espanhol graças à vitória desta sexta-feira (29) por 1 a 0 sobre o vice-lanterna Granada, cada vez mais próximo do rebaixamento, no jogo que abriu a 30ª rodada.

Com 25 pontos, o Cádiz está agora a dois do 17º colocado, o Celta de Vigo, primeiro time fora da zona de perigo, que no domingo recebe o Rayo Vallecano (15º).

Por sua vez, o Granada, penúltimo depois de vencer apenas dois jogos no campeonato, tem apenas 14 pontos, o que o deixa à espera de um milagre para permanecer na elite.

O time tem só um ponto a mais do que o último colocado, o Almería, que no sábado recebe o Osasuna.

O único gol da partida desta sexta-feira no estádio Nuevo Mirandilla foi marcado no início do segundo tempo pelo meia Robert Navarro (51').

Na luta pelo título, o Barcelona (2º) receberá no sábado o Las Palmas (11º).

O time catalão começa o fim de semana a oito pontos do líder Real Madrid, que no domingo vai jogar em casa contra o Athletic Bilbao (4º).

-- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cádiz - Granada 1 - 0

- Sábado:

(10h00) Getafe - Sevilla

(12h15) Almería - Osasuna

(14h30) Valencia - Mallorca

(17h00) Barcelona - Las Palmas

- Domingo:

(09h00) Celta Vigo - Rayo Vallecano

(11h15) Girona - Betis

(13h30) Alavés - Real Sociedad

(16h00) Real Madrid - Athletic Bilbao

- Segunda-feira:

(16h00) Villarreal - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 72 29 22 6 1 64 20 44

2. Barcelona 64 29 19 7 3 60 34 26

3. Girona 62 29 19 5 5 59 34 25

4. Athletic Bilbao 56 29 16 8 5 50 26 24

5. Atlético de Madrid 55 29 17 4 8 54 34 20

6. Real Sociedad 46 29 12 10 7 42 31 11

7. Betis 42 29 10 12 7 34 33 1

8. Valencia 40 28 11 7 10 32 32 0

9. Villarreal 38 29 10 8 11 47 51 -4

10. Getafe 38 29 9 11 9 37 42 -5

11. Las Palmas 37 29 10 7 12 29 32 -3

12. Osasuna 36 29 10 6 13 33 43 -10

13. Alavés 32 29 8 8 13 26 35 -9

14. Mallorca 30 29 6 12 11 25 35 -10

15. Rayo Vallecano 29 29 6 11 12 25 38 -13

16. Sevilla 28 29 6 10 13 36 44 -8

17. Celta Vigo 27 29 6 9 14 32 44 -12

18. Cádiz 25 30 4 13 13 21 40 -19

19. Granada 14 29 2 8 19 30 59 -29

20. Almería 13 29 1 10 18 28 57 -29

