O Athletic Bilbao (4º) vai desafiar o líder Real Madrid pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, que volta depois da paralisação para a janela de data Fifa, enquanto o Barcelona (2º) quer continuar elevando seu nível na reta final da temporada para tentar lutar pelo título com seu grande rival.

O time merengue, que tem oito pontos de vantagem sobre o Barça, espera conseguir recuperar o zagueiro brasileiro Éder Militão, que voltou a treinar depois de ter sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho.

"Militão e Courtois começaram a trabalhar com o grupo, vão fazer treinamento normal. A ideia é que estejam disponíveis para o jogo do dia 31 [próximo domingo] contra o Athletic", disse o técnico Carlo Ancelotti antes da data Fifa.

Ancelotti, no entanto, não poderá contar com Courtois, que sofreu uma ruptura de menisco em um treino e dificilmente estará de volta antes do fim da temporada.

O Real Madrid terá que se recompor poucos dias depois de vários jogadores do elenco terem jogado por suas seleções, como é o caso de Vinícius Júnior e Rodrygo, que participaram dos amistosos do Brasil contra Inglaterra e Espanha.

- Manter a esperança -

Uma vitória permitiria ao Real Madrid, no mínimo, manter a vantagem sobre o Barcelona, já que no sábado os catalães recebem o Las Palmas (11º).

O time 'blaugrana' venceu seus últimos quatro jogos no campeonato e está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões.

"O campeonato não está perdido", afirmou no dia 7 de março o técnico Xavi Bernández, advertindo que "enquanto for matematicamente possível, continuaremos acreditando".

Xavi não poderá ficar no banco contra o Las Palmas, após ter sido expulso na última rodada, na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid (5º).

Por sua vez, o time 'colchonero' vai fechar a rodada na segunda-feira visitando o Villarreal (9º).

O Atlético precisa da vitória para tentar voltar ao G4, a zona de classificação para a próxima Champions.

-- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Cádiz - Granada

- Sábado:

(10h00) Getafe - Sevilla

(12h15) Almería - Osasuna

(14h30) Valencia - Mallorca

(17h00) Barcelona - Las Palmas

- Domingo:

(09h00) Celta Vigo - Rayo Vallecano

(11h15) Girona - Betis

(13h30) Alavés - Real Sociedad

(16h00) Real Madrid - Athletic Bilbao

- Segunda-feira:

(16h00) Villarreal - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 72 29 22 6 1 64 20 44

2. Barcelona 64 29 19 7 3 60 34 26

3. Girona 62 29 19 5 5 59 34 25

4. Athletic Bilbao 56 29 16 8 5 50 26 24

5. Atlético de Madrid 55 29 17 4 8 54 34 20

6. Real Sociedad 46 29 12 10 7 42 31 11

7. Betis 42 29 10 12 7 34 33 1

8. Valencia 40 28 11 7 10 32 32 0

9. Villarreal 38 29 10 8 11 47 51 -4

10. Getafe 38 29 9 11 9 37 42 -5

11. Las Palmas 37 29 10 7 12 29 32 -3

12. Osasuna 36 29 10 6 13 33 43 -10

13. Alavés 32 29 8 8 13 26 35 -9

14. Mallorca 30 29 6 12 11 25 35 -10

15. Rayo Vallecano 29 29 6 11 12 25 38 -13

16. Sevilla 28 29 6 10 13 36 44 -8

17. Celta Vigo 27 29 6 9 14 32 44 -12

18. Cádiz 22 29 3 13 13 20 40 -20

19. Granada 14 28 2 8 18 30 58 -28

20. Almería 13 29 1 10 18 28 57 -29

gr/mcd/cb