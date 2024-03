Ao menos 23 soldados morreram esta semana em uma emboscada "terrorista" durante uma operação no oeste do Níger, perto da fronteira com Burkina Faso e Mali, informou o governo.

Os soldados participavam em uma operação de segurança em Tillaberi, na área de fronteira entre os três países, na terça-feira e quarta-feira. Eles morreram durante uma "emboscada complexa", afirmou o Ministério da Defesa do Níger.

"Quase 30 terroristas foram neutralizados", afirma um comunicado.

O objetivo da operação do Exército era "tranquilizar os moradores que eram vítimas dos grupos armados que executam assassinatos, extorsão e roubo de gado", acrescenta a nota.

Mais de 100 "terroristas" atacaram a unidade do Exército entre Teguey e Bankilare, com "bombas de fabricação caseira e veículos suicidas", afirmaram as Forças Armadas.

Além dos 23 soldados que morreram, outros 17 ficaram feridos.

Desde julho de 2023, Níger é governado por militares que tomaram o poder pela força para, segundo eles, acabar com a violência jihadista.

bh/gil/ach/es/an/fp