ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Negociações prosseguem no Catar para tentar acordo de trégua em Gaza

ONU CLIMA: Década concluída em 2023 foi a mais quente registrada, alerta ONU

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Negociações prosseguem no Catar em busca de uma trégua em Gaza

Os mediadores entre Israel e Hamas prosseguiam nesta terça-feira (19) com os esforços para negociar uma trégua, após mais de cinco meses de uma guerra que devastou a Faixa de Gaza e deixou toda sua população sob a ameaça da fome.

RAFAH:

Lixo e esgoto ameaçam a saúde das pessoas deslocadas em Gaza

Pilhas de lixo e poças de esgoto contaminado são cada vez mais comuns em acampamentos para palestinos deslocados no sul da Faixa de Gaza, agravando os riscos de saúde daqueles que fogem dos ataques israelenses.

MARSELHA:

Médicos franceses falam sobre situação 'indescritível' dos hospitais em Gaza

Dois médicos franceses, que trabalharam por várias semanas no hospital europeu de Gaza, relatam sua experiência, operando em condições "terríveis", com escassez de antissépticos e entre pacientes gritando de dor.

=== ONU CLIMA ===

GENEBRA:

Década concluída em 2023 foi a mais quente registrada, alerta a ONU

A década que terminou em 2023 foi a mais quente desde que começaram os registros, e no ano passado bateu o recorde de calor e houve um recuo das geleiras e um aumento sem precedentes do nível do mar, alertou ONU nesta terça-feira

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

HAIA:

Países Baixos, campo de batalha jurídica global

Dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio aos danos ambientais de uma mina de sal em Maceió, os tribunais dos Países Baixos, internacionais ou locais, são o epicentro de um campo de batalha jurídico global.

-- ÁSIA

YOKOHAMA:

Japão-Coreia do Norte: mais do que futebol, um símbolo para os Zainichi

An Yong-hak nasceu e foi criado no Japão, mas vai torcer pela seleção que defendeu, a Coreia do Norte, na disputa entre os dois países nesta quinta-feira (21), em Tóquio, pela qualificação para a Copa do Mundo de 2026.

=== ECONOMIA ===

TÓQUIO:

Banco do Japão aumenta principal taxa de juros pela primeira vez em 17 anos

O Banco do Japão (central) elevou nesta terça-feira (19) sua principal taxa de juros pela primeira vez em 17 anos, abandonando a sua política de juros negativos

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

=== ESPORTE ===

BARCELONA:

Daniel Alves, condenado por estupro, solicita liberdade provisória

O brasileiro Daniel Alves, condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro, solicitou sua liberdade provisória enquanto aguarda a sentença definitiva e afirmou que não fugiria da Espanha, em uma audiência nesta terça-feira (19) em Barcelona.

LAUSANNE:

COI acusa a Rússia de 'politizar o esporte' com seus Jogos da Amizade

O Comitê Olímpico Internacional (COI) acusou, nesta terça-feira (19), a Rússia de "politizar o esporte" ao promover os seus "Jogos da Amizade" a partir de setembro, um novo evento esportivo que competirá com os Jogos Olímpicos, também com uma edição de inverno.

YOKOHAMA:

