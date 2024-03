O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta terça-feira (19) em Marselha, no sul ddo país, o início de "uma operação sem precedentes" contra o tráfico de drogas que assola a segunda maior cidade do país.

"Em Marselha e em outras cidades da França, lançamos uma operação sem precedentes para acabar com o tráfico de drogas, garantir a ordem republicana, 'limpar' o local", disse o presidente francês na rede X, em uma visita surpresa à cidade mediterrânea.

A operação, denominada "Place nette XXL", em referência a uma expressão que significa "limpar", mobilizará um número significativo de policiais durante várias semanas.

A visita de Macron ocorre depois de várias detenções das duas principais gangues – "DZ máfia" e "Yoda" – que lutam pelo controle do tráfico de drogas em Marselha.

Treze supostos membros da "DZ máfia" foram presos na semana passada em Marselha, em Rennes, no oeste, e em outras cidades do sudeste do país, como parte de uma investigação sobre uma tentativa de assassinato na Espanha.

As gangues travam uma guerra pelo controle dos lucrativos pontos de venda de drogas em Marselha, que viveu seu ano mais sangrento em 2023: 49 pessoas assassinadas, incluindo quatro vítimas colaterais, e 123 feridos.

Os magistrados do principal porto francês do Mediterrâneo exigiram fortes medidas contra os traficantes de drogas, como um regime prisional especial e um tribunal específico.

