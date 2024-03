O aplicativo chinês TikTok, ameaçado de ser proibido nos Estados Unidos, também é alvo de uma auditoria no Canadá, anunciou nesta sexta-feira (15) o governo, preocupado com sua segurança nacional em um contexto de tensões diplomáticas com Pequim.

“Lançamos uma revisão de segurança nacional” do TikTok desde setembro, declarou François-Philippe Champagne, ministro canadense de Inovação e Indústria, durante uma teleconferência da qual participou da Itália.

“Uma vez que tivermos completado isso, informaremos os canadenses sobre qualquer ação que decidirmos tomar”, acrescentou.

Essa auditoria surge como parte da legislação de investimento estrangeiro, revisada no ano passado pelo governo canadense.

Segundo essa legislação, “difundir desinformação ou manipular informações de uma forma que mine a segurança nacional do Canadá” pode provocar sanções.

O TikTok está há vários meses sob escrutínio das autoridades americanas, que acreditam que a popular rede social de vídeos curtos possa permitir ao governo chinês coletar dados em massa para espionar os cidadãos americanos e manipular suas opiniões.

A empresa sempre negou essas acusações, e a China expressou furiosamente sua insatisfação, considerando que há um tratamento "discriminatório" contra a companhia.

Na quarta-feira, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que, se receber luz verde do Senado, obrigaria o TikTok a cortar vínculos com sua matriz chinesa ByteDance, sob ameaça de ser proibido nos Estados Unidos.

O Canadá proibiu o aplicativo em smartphones governamentais em fevereiro de 2023.

