Os Estados Unidos anunciaram a destruição de um drone submarino e de quase 20 mísseis balísticos em uma série de ataques contra os rebeldes huthis do Iêmen, que por sua vez ameaçaram intensificar a sua ofensiva no Mar Vermelho durante o Ramadã.

O Comando Central dos EUA (Centcom) afirmou em um comunicado divulgado na segunda-feira (11) que os ataques ocorreram depois que os huthis dispararam dois mísseis contra um navio mercante de propriedade da Singapura com bandeira da Libéria, chamado "Pinóquio".

"Os mísseis não atingiram o navio e não houve relatos de feridos ou danos", disse o Centcom. Poucas horas depois, as forças dos EUA "lançaram seis ataques de autodefesa, destruindo um submarino não tripulado e 18 mísseis antinavio em áreas controladas pelos huthis no Iêmen".

Os huthis assumiram a responsabilidade pelo ataque a "Pinóquio" em um comunicado nesta terça-feira (12) e alegaram que foi "preciso". Asseguraram também que "as operações militares serão intensificadas (...) durante o mês do Ramadã".

Desde novembro, os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, têm atacado navios no Mar Vermelho, em "solidariedade" com os palestinos devido à guerra de Israel contra o Hamas em Gaza.

