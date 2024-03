Autoridades da Costa Rica apreenderam nesta quinta-feira (7) 2,5 toneladas de cocaína a bordo de uma lancha interceptada nas costas do mar do Caribe, informou o Ministério da Segurança Pública.

"Esta madrugada, o Serviço Nacional de Guarda Costeira conseguiu intervir em uma lancha rápida que continha em seu interior 88 sacos com cocaína", totalizando 2,5 toneladas de droga, indicou o vice-ministro da Segurança Pública, Manuel Jiménez.

A lancha foi abordada a cerca de 30 quilômetros da costa de Moín, na província caribenha de Limón.

Esta apreensão é a segunda maior realizada pelas autoridades costarriquenhas até agora em 2024.

"Conseguimos deter cinco pessoas de nacionalidade nicaraguense e uma pessoa de nacionalidade colombiana", disse Jiménez em um vídeo entregue à imprensa.

Ao longo de 2023, as autoridades da Costa Rica apreenderam 21,3 toneladas de cocaína e 21,7 toneladas de maconha, de acordo com dados do Instituto Costarriquenho sobre Drogas (ICD).

apg/fj/ag/am