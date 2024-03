O grupo automotivo Stellantis anunciou nesta quarta-feira (6) que investirá 5,6 bilhões de euros na América do Sul entre 2025 e 2030, com o objetivo de desenvolver sua oferta de veículos elétricos no continente e outras tecnologias.

"A Stellantis anuncia um plano de investimento recorde para a América do Sul, totalizando 5,6 bilhões de euros", o equivalente a 30,1 bilhões de reais, indicou o grupo em comunicado.

"Este anúncio reforça nossa confiança e compromisso com o futuro da indústria automotiva sul-americana, e é uma resposta ao ambiente comercial favorável que existe lá", declarou o CEO Carlos Tavares.

O investimento, o "maior da história do setor automotivo brasileiro e sul-americano" segundo a Stellantis, permitirá "o lançamento de mais de 40 novos produtos" até o final da década.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou em uma postagem na rede social X um encontro com Tavares em Brasília, onde ele "anunciou R$ 30 bilhões em investimentos no Brasil".

O grupo, composto por 14 marcas, é líder na região com 878.000 veículos vendidos em 2023, o que representa uma participação de mercado de 23,5%. A Fiat é a marca mais vendida na América do Sul, especialmente graças à picape Fiat Strada, o veículo mais popular do continente.

Essa operação faz parte do plano Dare Forward 2030, que prevê um investimento de 50 bilhões de euros (R$ 269,3 bilhões) na eletrificação da gama do grupo até 2030.

Os 5,6 bilhões de euros anunciados serão destinados, entre outras coisas, para financiar a tecnologia "Bio-Hybrid", que combina eletrificação e motorização híbrida alimentada por biocombustível (etanol), explicou a Stellantis.

A fábrica de Betim, em Minas Gerais, que produz veículos Fiat, incluindo a Fiat Strada, "é o centro de especialização mundial da empresa" para essa tecnologia. "No futuro, a região também produzirá um veículo elétrico a bateria (BEV)", acrescentou o fabricante.

A tecnologia Bio-Hybrid desenvolvida "é compatível com todas as linhas de produção da empresa na região". O grupo planeja lançá-la até o final de 2024.

A Stellantis apresenta a América do Sul como uma parte essencial de seu "terceiro motor", composto por África, Oriente Médio, China, Índia e Ásia-Pacífico.

O grupo adquiriu recentemente 19,9% da empresa argentina Litio y Energía S.A., produtora desse metal essencial na fabricação de baterias, com o objetivo de "atender aos objetivos de eletrificação definidos em seu plano estratégico global".

agu/ktr/spi/hgs/mls/am