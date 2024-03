PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Quarto dia de negociações em busca de trégua entre Israel e o Hamas em Gaza

EUA POLÍTICA: Trump garante duelo com Biden depois de dominar a 'Superterça'

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Negociações por trégua na Faixa de Gaza prosseguem no Cairo

A cidade do Cairo, capital do Egito, recebe nesta quarta-feira o quarto dia de negociações entre os mediadores internacionais e representantes do Hamas para tentar alcançar uma trégua na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino.

(Israel Palestinos conflito diplomacia refugiadosm 670 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== EUA POLÍTICA ===

WASHINGTON:

Trump garante duelo com Biden depois de dominar a 'Superterça'

"Uma noite e um dia incríveis", resumiu Donald Trump, que praticamente garantiu sua presença na disputa com o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro, após dominar a 'Superterça'.

(EUA eleições política, 750 palavras, já transmitida)

FOTOS, INFOGRAFIA, VIDEO

MAR-A-LAGO:

No luxo de Mar-a-Lago, a coroação de Donald Trump

No salão de baile de sua mansão em Mar-a-Lago, Donald Trump foi muito festejado na terça-feira à noite, reverenciado quase como um rei após os excelentes resultados da 'Superterça'.

(EUA eleições política, 450 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PORTO PRÍNCIPE:

Líder criminoso do Haiti ameaça iniciar 'guerra civil' caso premiê não renuncie

Um poderoso líder de uma das gangues que assolam o Haiti ameaçou na terça-feira (5) iniciar uma "guerra civil" se o questionado primeiro-ministro do país, Ariel Henry, continuar no poder no pequeno país caribenho, que enfrenta uma explosão de violência.

(Haiti justiça prisioneiros governo policía, 720 palavras, já transmitida)

LIMA:

Premiê do Peru deixa o cargo em meio a escândalo por suposto tráfico de influências

O primeiro-ministro Alberto Otárola, o homem forte do governo do Peru, renunciou nesta terça-feira (5) após ter o nome envolvido em um escândalo de suposto tráfico de influência em favor de uma mulher a quem chamava de "amor" em áudios revelados pela imprensa.

(Peru política, 420 palavras, já transmitida)

SAN ONOFRE:

Roupas, ossos e DNA ajudam a identificar desaparecidos na Colômbia

Depois de procurar por seu filho Apolinar por 24 anos, Soledad Ruiz recebeu seus ossos em um pequeno caixão. Um suéter e a tecnologia genética foram fundamentais para identificá-lo em uma Colômbia que busca por mais de 100 mil pessoas desaparecidas no conflito armado.

(Colômbia conflito desaparecidos)

BUENOS AIRES:

O presidente 'troll' Milei governa a Argentina pelas redes sociais

Primeiro direcionou centenas de impropérios contra congressistas, depois veio uma avalanche verborrágica contra os governadores: o presidente argentino Javier Milei utiliza as redes sociais como tribuna de sua "revolução" e via de escape para o seu estado de ânimo.

(Argentina redes sociais internet)

-- EUROPA

VARSÓVIA:

Yulia Navalnaya convoca protesto contra Putin no dia das eleições na Rússia

A viúva do opositor russo Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, convocou os russos a protestar contra Vladimir Putin em 17 de março, terceiro e último dia das eleições nas quais o presidente deve conquistar um novo mandato, em uma disputa sem candidatos de oposição.

(Rússia oposição política eleições, 560 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Von der Leyen, do Acordo Verde europeu à preocupação com a segurança

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, que reforçou o seu poder durante as crises da pandemia do coronavírus e da guerra na Ucrânia, busca definir um perfil diferente, menos verde e mais rígido, para obter um novo mandato.

(UE eleições diplomacia meio ambiente política defesa, 490 palavras, já transmitida)

AMSTERDÃ:

Países Baixos inauguram museu do Holocausto em meio a aumento de antissemitismo

Oitenta anos após a Segunda Guerra Mundial, os Países Baixos vão inaugurar o primeiro museu do Holocausto com a esperança de conscientizar a população em meio ao aumento do antissemitismo provocado pela guerra em Gaza.

(PaísesBaixos religião história cultura, 570 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

KUALA LUMPUR:

Dez anos da "espera angustiante" após desaparecimento do voo MH370

Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu do radar. Dez anos depois, as famílias das vítimas ainda estão cheias de perguntas sem respostas sobre o que aconteceu com seus entes queridos.

(China Malásia aviação acidente, 590 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Biógrafo de Oppenheimer torce por uma vitória no Oscar

Kai Bird acabou de voltar do Festival Literário de Jaipur, onde autografou inúmeras cópias de seu livro "Oppenheimer", que inspirou o filme, para jovens indianos que torcem para a obra ser a grande vencedora do Oscar.

(EUA Oppenheimer livro prêmio cinema)

PARIS:

Pássaros, besouros e insetos poderiam ajudar substituição dos defensivos químicos

Pesquisadores afirmaram nesta quarta-feira (6) que os predadores naturais, como pássaros, besouros e insetos, podem ser uma substituição eficaz aos defensivos químicos, controlando as populações de pragas que devoram as plantações e aumentando a produtividade agrícola.

(Pesticidas meio ambiente agricultura, 420 palavras, já transmitida)

=== PAUTA ESPECIAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER ===

FAIXA DE GAZA:

Milhares de mulheres grávidas vivem o 'inferno' de Gaza

Desde o início da guerra, milhares de mulheres grávidas enfrentam dificuldades na Faixa de Gaza, como Asmaa Ahmed, de 31 anos, que deu à luz há quatro meses o pequeno Faraj na escola onde se refugiava na Cidade de Gaza.

(Mulheres conflito Palestinos Mulheres saúde Israel, 580 palavras, já transmitida)

TEL AVIV:

Cativa com seu bebê, Shiri Bibas se torna o rosto dos reféns em Gaza

Uma mãe com o rosto cheio de angústia segura seus dois filhos, incluindo um bebê, enrolados em um cobertor perto do corpo. Do lado oposto estão os combatentes do movimento palestino Hamas, que os levaram cativos para a Faixa de Gaza.

(8Março conflito Palestinos reféns prisioneiros Mulheres Israel, 650 palavras, já transmitida)

CONCEPCION:

Chile pune agressores que levam mulheres ao suicídio

Antonia Garros pulou do 13º andar ao ser novamente atacada pelo namorado. "Louca de merda, se joga!", pediu o homem diante de dois policiais que chegaram para resolver a discussão do casal em um apartamento em Concepción, no sul do Chile. Ela tinha 23 anos e estudava gastronomia.

(8Março suicídio Mulheres Chile homicídio)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das oitavas de final da Liga dos Campeões

MADRI:

MP espanhol pede prisão para Ancelotti por suposta fraude fiscal

O Ministério Público da Espanha anunciou nesta quarta-feira (6) que vai pedir quatro anos e nove meses de prisão para o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, que deverá ser julgado em breve por suposta fraude fiscal.

(Fbl justiça ESP fraude Espanha)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com