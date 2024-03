Assim como a maioria dos eleitores republicanos que compareceram para votar nesta terça-feira (5) em Huntington Beach, na Califórnia, Tom Jones está feliz com a vitória anunciada de Donald Trump na corrida pela indicação do seu partido na chamada Superterça.

Apesar de Trump não poder selar matematicamente a vitória, a votação de hoje em 15 estados e um território pode deixar sua última rival, Nikki Haley, fora da corrida.

"Ele é transparente e muito mais íntegro do que ela", diz o atleta profissional, apesar das acusações na Justiça contra o ex-presidente. "Tudo isso é uma guerra judicial", afirma. "Acho que o povo americano percebe que o sistema de Justiça foi instrumentalizado, como um país do Terceiro Mundo ou uma república das bananas."

Uma hora ao sul de Los Angeles, Huntington Beach é um reduto republicano na Califórnia, de maioria democrata. A cidade fica no condado de Orange, onde nasceu o ex-presidente conservador Richard Nixon.

Aqui, bandeiras dos Estados Unidos tremulam o ano inteiro à beira-mar, e nas áreas residenciais da cidade agora são vistas flâmulas onde se lê "Trump 2024".

- 'Acusações ridículas' -

Em frente ao posto de votação aberto na biblioteca municipal, os temas se repetem: inflação, imigração, corte do apoio financeiro à Ucrânia, entre outros.

Para aqueles que votam hoje, Trump é visto como o homem certo para o cargo. Sua popularidade ultrapassa seus problemas na Justiça, que se tornaram o único obstáculo para uma revanche contra o democrata Joe Biden.

"Essas acusações são ridículas", critica o fotógrafo aposentado Zeek Van Delray, 59, em uma caminhonete branca imponente. Ele questiona o momento em que acontecem os processos judiciais, que ainda podem resultar em um julgamento antes das eleições de novembro.

"Uma coisa como essa não acontecia no nosso país há cerca de 250 anos. Está totalmente polarizado e são todas fabricadas", afirma o ex-fotógrafo, que acredita na tese de que as as eleições de 2020 "foram roubadas" e que se preocupa com o equipamento que será usado na apuração dos votos neste ano.

- Indulgente -

Mesmo entre os eleitores mais moderados, os problemas de Trump na Justiça causam pouca preocupação.

Por trás de grandes óculos de sol dourados, a diretora de marketing Kristin Smith, 44, sorri ao citar "as falhas" que Trump soube capitalizar para obter condições de crédito mais favoráveis junto aos bancos: "É apenas um homem de negócios inteligente, você não pode culpá-lo por isso."

Sobre a infidelidade de Trump, silenciada com pagamentos procedentes de suas empresas, essa mãe de três filhos se mostra indulgente e cita as aventuras de grandes esportistas. "Kobe Bryant, Tiger Woods, todos fazem isso", suspira. "Não gosto, mas quero o mais inteligente governando o nosso país. Nada mais me importa."

