O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, jamais pediu que tropas do Ocidente lutassem contra a invasão russa, disse a Casa Branca nesta terça-feira (5), depois que o presidente francês, Emmanuel Macron, assinalou que não "descartaria" essa ideia.

"O presidente Zelensky não está pedindo por isso [o envio de tropas], ele está pedindo por ferramentas e capacidades. Ele nunca pediu tropas estrangeiras para lutar por seu país", disse aos jornalistas o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby.

Nesta terça-feira, em visita a Praga, na República Tcheca, Macron pediu aos aliados da Ucrânia que "não sejam covardes" diante de uma Rússia "que se tornou imparável", supostamente assumindo suas declarações polêmicas sobre a possibilidade de enviar tropas ocidentais ao país em guerra.

"É ou não é a nossa guerra? Podemos nos desviar, considerar que as coisas podem continuar assim? Não acredito, portanto, é um salto estratégico que solicitei e assumo plenamente", explicou o presidente francês.

Durante uma conferência internacional em 26 de fevereiro no Palácio do Eliseu, Macron causou desconforto entre os outros aliados de Kiev ao indicar que o envio de militares ocidentais à Ucrânia não poderia ser "descartado" no futuro.

