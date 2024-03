O meio-campista francês Eduardo Camavinga, do Real Madrid, afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira (5) que não sabe o que seu companheiro de seleção Kylian Mbappé irá decidir sobre seu futuro, em meio às especulações sobre uma transferência para o time merengue.

"Não conversei com ele. É jogador do PSG e não sei o que ele vai fazer na próxima temporada", disse Camavinga na véspera do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o RB Leipzig.

Mbappé já comunicou ao Paris Saint-Germain que não seguirá no clube na próxima temporada, mas ainda não revelou qual será seu destino, enquanto grande parte da imprensa o coloca a caminho do Real Madrid.

Camavinga reiterou que não fala sobre o futuro de Mbappé no vestiário com seus companheiros de Real Madrid, mas admitiu que o assunto pode surgir nas conversas entre jogadores da seleção francesa, que vai se reunir nas datas Fifa deste mês.

"Quando vou para a seleção, vou aproveitar e com certeza vamos falar sobre isso. Mas se falarmos, não quer dizer nada, é normal", concluiu.

