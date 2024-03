O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira (29) que um cessar-fogo entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas em Gaza "provavelmente" não será alcançado até segunda-feira.

As negociações estão se intensificando para uma nova trégua, duas semanas antes do início do mês sagrado muçulmano do Ramadã.

dk/bgs/erl/db/ic