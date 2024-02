PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Biden vislumbra acordo de trégua entre Israel e Hamas na próxima semana

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia faz alerta contra envio de tropas ocidentais à Ucrânia

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Biden vislumbra acordo de trégua entre Israel e Hamas na próxima semana

Israel e Hamas podem iniciar na próxima segunda-feira (4) uma trégua que seguiria em vigor durante o mês do Ramadã, revelou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que também mencionou a possibilidade de um acordo incluiria a libertação de dezenas de reféns na Faixa de Gaza.

BIRZEIT:

Cisjordânia busca 'preservar' o patrimônio de Gaza

Um museu na Cisjordânia ocupada apresenta uma exposição de obras de arte e artefatos da Faixa de Gaza em solidariedade com este território devastado pela guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

PARIS:

Rússia alerta contra envio de tropas ocidentais para a Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, provocou nesta terça-feira (27) um terremoto na Europa ao não descartar o envio de tropas terrestres ocidentais para apoiar a Ucrânia, uma possibilidade que, segundo a Rússia, "não convém" ao Ocidente.

NOVA DELHI:

Exército russo recruta indianos para guerra na Ucrânia

Um agricultor, um trabalhador de uma empresa de alimentos e um desempregado licenciado estão entre os perfis dos cidadãos indianos contratados por Moscou, com a ajuda de uma rede de recrutamento para o Exército russo que está combatendo na Ucrânia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LANSING:

Biden enfrenta voto de protesto por Gaza nas primárias do Michigan

O estado do Michigan vota nesta terça-feira (27) nas primárias das eleições presidenciais dos Estados Unidos, um mero protocolo para o republicano Donald Trump, mas um processo que pode prejudicar o democrata Joe Biden devido à guerra em Gaza.

HOUSTON:

Texas ameaça fechar abrigo para migrantes e reforça o controle da fronteira com o México

Depois de militarizar parte da fronteira com o México, o governo conservador do estado do Texas ameaça fechar um renomado abrigo católico para migrantes, enquanto a repressão se intensifica na área e desafia o governo do democrata Joe Biden em pleno ano eleitoral nos Estados Unidos.

WASHINGTON:

EUA diz à América Latina que prioriza 'desenvolvimento democrático' nos aliados

O governo dos Estados Unidos está mais concentrado no "desenvolvimento democrático" do que no "espectro político" para estabelecer alianças, afirmou o principal conselheiro do presidente Joe Biden para a América Latina e o Caribe.

-- EUROPA

AMSTERDÃ:

Influente traficante de drogas é condenado à prisão perpétua nos Países Baixos

O traficante holandês Ridouan Taghi foi condenado à prisão perpétua nesta terça-feira (27) por uma série de assassinatos cometidos por sua gangue entre 2015 e 2017, em um dos maiores julgamentos já realizados nos Países Baixos.

=== ECONOMIA ===

ABU DHABI:

Reunião ministerial da OMC tem negociações complexas sobre pesca e agricultura

A pesca e a agricultura dominarão nesta terça-feira (27) as negociações da reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Abu Dhabi, que prometem ser complexas devido às muitas divergências.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SYDNEY:

Polícia australiana investiga pai de Taylor Swift por suposta agressão

O pai da cantora americana Taylor Swift deixou a Austrália depois de ser denunciado por agredir um fotógrafo, informou nesta terça-feira (27) a polícia, que continua investigando o caso.

LOS ANGELES:

Indicada ao Oscar, Maite Alberdi aborda Alzheimer e amor em 'A Memória Infinita'

Com uma câmera na mão, o jornalista Augusto Góngora lutou para preservar a memória do Chile durante uma das ditaduras mais violentas do hemisfério sul. Mas foi a batalha por sua própria memória que o tornou protagonista do documentário indicado ao Oscar "A Memória Infinita".

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- JOGOS PARALÍMPICOS

PARIS:

Os Jogos Paralímpicos têm seis meses para vencer e convencer

Em 28 de agosto, mais de 4.000 atletas se reunirão em Paris para os primeiros Jogos Paralímpicos da história da França, um evento inédito na capital francesa, que deve enfrentar o desafio da acessibilidade e atrair a atenção do público.

PARIS:

IPC quer 'focar na promoção dos Jogos Paralímpicos'

Focar na "promoção dos Jogos Paralímpicos, ir além" para vender ingressos e "tomar as melhores decisões" sobre as condições de participação dos atletas russos são os desafios a seis meses dos Jogos Paralímpicos, afirmou em entrevista à AFP o brasileiro Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC).

