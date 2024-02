PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Zelensky promete vitória contra a Rússia no segundo aniversário da invasão

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Novos bombardeios israelenses em Gaza antes de negociações para trégua

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Zelensky promete derrotar a Rússia no segundo aniversário da invasão

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, prometeu neste sábado (24) que o país vencerá as tropas da Rússia, apesar dos avanços recentes das tropas de Moscou e da redução do apoio ocidental, no dia em que a invasão completa dois anos.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Bombardeios israelenses em Gaza antes de negociações para trégua com o Hamas

Uma delegação israelense liderada pelo diretor do Mossad pretende desbloquear este sábado (24) as negociações para uma trégua em Gaza, onde quase 100 palestinos morreram nas últimas 24 horas em bombardeios de Israel, segundo o Hamas.

FAIXA DE GAZA:

Comer os próprios cavalos para sobreviver à fome em Gaza

Para não morrer de fome em Gaza, Abu Gibril sacrificou seus dois cavalos de tração, sem ousar contar aos seus familiares e vizinhos o que lhes deu de comer.

RAMALLAH:

Famílias de presos palestinos sem notícias dos detidos desde 7 de outubro

As famílias dos presos palestinos detidos por Israel não têm notícias sobre eles ou sobre as difíceis condições de detenção desde o ataque do Hamas, em 7 de outubro.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CHARLESTON:

Trump espera vitória arrasadora contra Haley nas primárias da Carolina do Sul

Donald Trump espera vencer por ampla margem as primárias republicanas deste sábado (24) na Carolina do Sul, estado natal de Nikki Haley, uma etapa crucial na disputa do partido pela candidatura à Casa Branca.

BUENOS AIRES:

Províncias argentinas de petróleo e gás ameaçam cortar fornecimento em disputa com Milei

As principais províncias produtoras de petróleo e gás da Argentina ameaçam cortar o fornecimento para o resto do país em poucos dias devido a uma disputa de recursos federais com o presidente Javier Milei, cujos severos ajustes fiscais provocam impactos nos gastos básicos dos governos locais.

-- EUROPA

VALÊNCIA:

Valência homenageia os mortos em incêndio que destruiu prédio residencial

A cidade espanhola de Valência prestou homenagem neste sábado às vítimas do incêndio que destruiu um edifício residencial, onde o 10º corpo foi encontrado nos escombros, o que concluiu a busca por desaparecidos.

PARIS:

Macron inaugura Salão da Agricultura em Paris entre brigas, insultos e promessas

Depois de mais de quatro horas de atraso e entre vaias, insultos e brigas, o presidente da França, Emmanuel Macron, inaugurou neste sábado (24) o Salão da Agricultura em Paris, um evento crucial para um setor descontente que protagonizou grandes manifestações em janeiro.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BERLIM:

Festival de Berlim revela o vencedor do Urso de Ouro

Vinte filmes aspiram neste sábado (24) a vitória na 74ª edição do Festival de Berlim, que tem como presidente do júri a atriz mexicano-queniana Lupita Nyongo'o, a primeira pessoa negra a ocupar o cargo de grande prestígio.

PARIS:

Cinema francês celebra Prêmios César sob a sombra das denúncias de violência sexual

A elite do cinema francês ouviu, na sexta-feira (23), em sua cerimônia anual de premiação, a reivindicação da atriz Judith Godrèche, marcada para toda a vida pela relação que manteve, ainda adolescente, com um diretor, pelo fim do "tráfico de meninas" no setor.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

-- TÊNIS

