A polícia do Reino Unido efetuou, no início deste mês, uma apreensão recorde de 5,7 toneladas de cocaína em um contêiner de bananas procedente da América do Sul, anunciou nesta sexta-feira (23, noite de quinta em Brasília) a Agência Nacional de Luta contra o Crime Organizado (NCA, na sigla em inglês).

A cocaína foi apreendida no porto de Southampton, no sul do país, e tinha um valor de venda de mais de 450 milhões de libras esterlinas (R$ 2,8 bilhões, na cotação atual), segundo os preços praticados no mercado britânico.

Os investigadores da NCA consideram que o destino final do carregamento era o porto de Hamburgo, na Alemanha.

Antes desta apreensão, as quantidades máximas de cocaína confiscadas no país eram de 3,7 e 3,2 toneladas, segundo a NCA.

A agência estima que a cocaína movimenta um mercado de 4 bilhões de libras esterlinas no Reino Unido (cerca de R$ 25 bilhões) e que este experimenta um "crescimento exponencial".

Citado em um comunicado, o diretor da NCA, Chris Farrimond, disse que esta operação "representa um duro golpe contra os cartéis internacionais" e os priva de "lucros maciços".

