PRINCIPAIS NOTÍCIAS

REUNIÃO G20 DIPLOMACIA: Reunião de ministros do G20 debate conflitos em Gaza e na Ucrânia

GB EUA EXTRADIÇÃO: dAvogados americanos rejeitam motivação política no pedido de extradição de Assange

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel continua bombardeando Gaza, onde a crise humanitária aumenta

=== REUNIÃO G20 DIPLOMACIA ===

RIO DE JANEIRO:

Reunião de ministros do G20 debate conflitos em Gaza e na Ucrânia

Os ministros das Relações Exteriores do G20 se reúnem nesta quarta-feira (21) e na quinta-feira (22) no Rio de Janeiro, em um contexto mundial marcado pelas guerras de Gaza e da Ucrânia e com pouco espaço para avanços em um fórum de colisão entre Ocidente e Rússia.

(Brasil Palestinos conflito Rússia G20 diplomacia Israel Ucrânia, 840 palavras, já transmitida)

=== GB EUA EXTRADIÇÃO ===

LONDRES:

Advogados americanos rejeitam motivação política no pedido de extradição de Assange

Os advogados do governo dos Estados Unidos negaram a motivação política no pedido de extradição apresentado contra Julian Assange, que é acusado de espionagem, na audiência de julgamento do fundador do WikiLeaks que termina nesta quarta-feira (21) em Londres.

(GB EUA justiça mídia extradição espionagem Austrália tribunal apelação, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel mantém bombardeios contra Gaza, onde crise humanitária aumenta

Israel prossegue nesta quarta-feira (21) com os bombardeios contra a Faixa de Gaza, onde a crise humanitária aumentou com a suspensão do envio de ajuda ao norte do território palestino por parte da agência de alimentos da ONU.

(Palestinos Israel conflito diplomacia refugiados política saúde, 780 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PARIS:

Prioridade das próximas conferências do clima deve ser o financiamento

A prioridade das próximas conferências sobre as mudanças climáticas (COP) deve ser o financiamento da enorme transformação econômica e energética do planeta, declarou em uma entrevista à AFP a Secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, Ana Toni.

(Brasil clima diplomacia energia política, 500 palavras, já transmitida)

SANA FÉ:

Começa julgamento de armeira de 'Rust' por tiro fatal no set

O julgamento contra a responsável pelas armas no set do filme "Rust", longa-metragem protagonizado pelo ator Alec Baldwin, começa nesta quarta-feira (21) com a seleção do júri do caso em um tribunal dos Estados Unidos.

(EUA justiça gente cine entretenimento polícia)

PUEBLO BELLO:

Mudança climática e violência armada ameaçam Sierra Nevada na Colômbia

Sob a sombra de uma imensa árvore sagrada, sábios indígenas do povo arhuaco mastigam folhas de coca e refletem sobre o futuro da mítica Sierra Nevada, na Colômbia. Com picos nevados e próxima ao Mar do Caribe, seu lar é vítima do aquecimento global e da violência armada.

(Colômbia clima paz indígenas, 900 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

-- EUROPA

BRUXELAS:

Narrar com dignidade e respeito a eutanásia de uma 'mulher extraordinária'

Nascida hemiplégica e praticamente cega, a francesa Lydie Imhoff decidiu que não queria mais "viver em um corpo morto" e optou neste mês por submeter-se à eutanásia na Bélgica, em uma longa jornada acompanhada pela AFP.

(Bélgica eutanásia saúde, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ÁSIA

SURATE:

Diamantes sintéticos pressionam gemas naturais

Os diamantes brilham da mesma forma, mas há diferenças importantes: as gemas naturais têm bilhões de anos, enquanto as pedras de laboratório são novas e custam menos da metade.

(Luxo minas economia)

=== ECONOMIA ===

BERLIM:

Economia alemã enfrenta uma persistente 'tempestade perfeita'

Exportações frágeis, preços elevados da energia, uma transição climática repleta de obstáculos... a economia da Alemanha não encontra uma saída para sua crise multifacetada, uma "tempestade perfeita" que provavelmente vai perdurar e já ameaça a coalizão de governo.

(Alemanha política economia, 700 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Empresa privada americana tentará pousar na Lua na quinta-feira

Uma empresa do Texas tentará, na quinta-feira (22), se tornar a primeira companhia privada a pousar na Lua, após uma série de tentativas mal-sucedidas de suas concorrentes no setor.

(EUA aeronáutica espaço, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS, INFOGRAFIA

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento das oitavas de final da Liga dos Campeões

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com