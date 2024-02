O secretário de Estado americano, Antony Blinken, se reuniu nesta quarta-feira com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em meio a uma crise diplomática entre Brasil e Israel pela guerra em Gaza.

O encontro no Palácio do Planalto, em Brasília, onde Blinken desembarcou na terça-feira à noite, durou menos de 45 minutos e terminou sem declarações à imprensa.

No início da reunião, Lula e Blinken conversaram rapidamente sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que acontecerão em novembro.

A expectativa era de uma reunião tensa, após as polêmicas declarações do presidente Lula, que comparou a ofensiva israelense em Gaza ao Holocausto.

Lula acusou no domingo Israel, que recebe apoio militar e diplomático de Washington, de cometer um "genocídio" contra os palestinos e comparou as ações do Exército israelense ao extermínio dos judeus pelos nazistas.

Israel declarou Lula "persona non grata". Em resposta, o Brasil convocou para consultas seu embaixador em Tel Aviv e convocou o representante diplomático israelense para expressar sua "insatisfação".

Na terça-feira, a tensão aumentou quando o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, acusou o homólogo israelense, Israel Katz, de "mentir".

Katz havia acusado Lula de fazer uma comparação "imoral e delirante" entre a guerra em Gaza e o Holocausto.

O governo dos Estados Unidos, que na terça-feira vetou pela terceira vez no Conselho de Segurança da ONU um texto que pede "cessar-fogo imediato" em Gaza, afirmou que não concorda com as acusações de "genocídio" contra Israel.

A guerra na Ucrânia também é um dos pontos de divergência entre Brasil e Estados Unidos, assim como as relações com a Venezuela.

Esta é a primeira vez que Blinken visita o Brasil desde que assumiu o cargo há três anos.

A relação entre EUA e Brasil melhorou consideravelmente desde o retorno ao poder em 2023 de Lula, que sucedeu o presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, próximo a Donald Trump.

Lula, 78 anos, já viajou a Washington para uma reunião com o presidente americano Joe Biden.

Após o encontro com Lula em Brasília, Blinken viajará ao Rio de Janeiro para participar na reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, na quarta e quinta-feira, que também deve contar com presença do chanceler russo, Serguei Lavrov.

