Sheila Álvarez tem três filhos, três netos e um sonho realizado: sair no Carnaval do Uruguai. O que ela nunca imaginou foi que o acaso a transformaria em uma inesperada protagonista da maior festa popular do país.

"O momento mais bonito da minha vida foi ter meus filhos, e o segundo foi esse", contou à AFP em uma noite quente de fevereiro, pouco antes de se apresentar como "La Sheila de Los Chobys", a protagonista do novo espetáculo desse grupo de humoristas.

A avó de 56 anos estava desempregada quando, no ano passado, soube de um sorteio cujo prêmio era fazer parte dos Chobys. Sem formação artística, comprou apenas um bilhete de 100 pesos (R$ 12,89), convencida de que, se fosse a vontade do destino, uma única chance seria suficiente.

Para ela, a atuação sempre foi uma paixão. Fez teatro em uma igreja durante a infância, mas se casou jovem, dedicou-se à sua família e o hobbie ficou em segundo plano.

Agora, seus filhos ficam felizes que ela tenha o tempo disponível, e sua neta tem orgulho de vê-la na televisão.

"É realmente muito emocionante", diz Sheila com os olhos cheios de lágrimas. "É preciso vivenciar para perceber".

Ela pensava que seria apenas mais uma Choby, mas se tornou a estrela de um show de 50 minutos, no qual dança, canta, imita uma conhecida senadora, faz piadas e desce para se misturar entre o público - que ri e aplaude.

Os Chobys, humoristas vencedores do Concurso Oficial de Agrupações Carnavalescas do Uruguai em 2020, 2022 e 2023, já foram coroados os melhores em sua categoria no Desfile Inaugural do Carnaval em Montevidéu.

A festa uruguaia do deus Momo começou em 25 de janeiro e durará até meados de março - uma das mais longas do mundo.

Na noite do Carnaval, Sheila recebeu uma menção como Personagem de Humoristas. "Isso eu realmente não esperava!", exclamou, enquanto lembrava de sua alegria ao avançar em um trono gigante pela principal avenida da cidade, o rosto cheio de purpurina e um sorriso enorme.

- "Fazer parte da festa"

Conduzidos por Julio Yuane e Leo Pacella, os Chobys acreditam na "La Sheila" para renovar seu título no Teatro de Verão - o templo do Carnaval uruguaio onde, este ano, competem 38 conjuntos, entre eles quatro do humor.

Pacella reconhece que criar um espetáculo a partir de um sorteio tinha seus riscos: quem ganhasse poderia não ter tempo para ensaiar, sentir pânico no palco, desafinar ao cantar, esquecer os diálogos...

No entanto nada disso aconteceu com Sheila. Segundo ambos os diretores, ela captou rapidamente as instruções e se integrou facilmente ao grupo.

"Com essa ideia, o que fazemos é tentar permitir que qualquer pessoa que tenha vontade, desejo e paixão por estar no palco, que se arrisque, que veja que pode fazer parte da festa", explica Yuane.

"Tivemos muita sorte de que Sheila tenha sido a ganhadora", diz Pacella rindo.

Os Chobys são conhecidos por buscar inclusão, já que, por anos, um integrante com síndrome de Down arrancava risadas por onde fossem.

"Isso é uma demonstração do espírito que existe nesse grupo. Acredito que acertaram novamente e, dentro de sua categoria, estão nas melhores condições para ficarem em primeiro lugar", disse à AFP Daniel Porciúncula, um jornalista que cobriu o Carnaval por mais de 40 anos.

Com raízes europeias e africanas, o Carnaval uruguaio remete aos tempos da colonização espanhola e continua sendo a expressão cultural mais arraigada, com ênfase na capital embora com manifestações em todo o país.

Em 2023, 22% dos adultos uruguaios (594.000 pessoas) compareceram a algum desfile, e 21% (555.000 pessoas) foram a um palco de bairro, segundo o centro de estudos Ceres.

"O Carnaval uruguaio é incrível. Nunca ri tanto na minha vida", diz o venezuelano Pedro Villarroel, casado há uma década com Sheila e que a apoia nessa aventura.

