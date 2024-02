PRINCIPAIS NOTÍCIAS

GB EUA EXTRADIÇÃO: Assange não comparece a julgamento para evitar extradição

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel bombardeia Gaza antes de votação no Conselho de Segurança da ONU

=== GB EUA EXTRADIÇÃO ===

LONDRES:

Assange, indisposto, não comparece a julgamento decisivo para evitar extradição

O julgamento que analisa o último recurso de Julian Assange para evitar sua extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de espionagem, começou nesta terça-feira (20) em Londres sem a presença do fundador do WikiLeaks, que estava indisposto, segundo o advogado de defesa.

(GB EUA mídia extradição espionagem Austrália tribunal apelação, 650 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Julian Assange, pesadelo dos Estados Unidos e símbolo da liberdade de informação

Julian Assange, detido no Reino Unido há quase cinco anos, tornou-se um pesadelo para os Estados Unidos e ao mesmo tempo um símbolo da liberdade de informação para muitos.

(GB EUA mídia extradição espionagem Austrália tribunal apelação, 650 palavras, já transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel bombardeia Gaza antes de votação no Conselho de Segurança da ONU

Israel voltou a bombardear a Faixa de Gaza nesta terça-feira (20), antes de uma votação no Conselho de Segurança da ONU, onde a comunidade internacional tenta aprovar uma resolução sobre uma trégua dos combates no território palestino.

(Palestinos Israel conflito diplomacia refugiados política saúde, 760 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

NAÇÕES UNIDAS:

Nova votação sobre Gaza no Conselho de Segurança da ONU, ameaçada pelo veto dos EUA

O Conselho de Segurança da ONU deverá votar, nesta terça-feira (20), um novo texto que exige um cessar-fogo "imediato" em Gaza, uma resolução ameaçada por um novo veto dos Estados Unidos, o terceiro desde o início da guerra entre o seu aliado Israel e Hamas.

(EUA Gaza conflito Palestinos ONU Israel Argélia, 490 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Ex-presidente de Honduras vai a julgamento em Nova York por narcotráfico

Após diversos adiamentos, o ex-presidente de Honduras Juan Orlando Hernández será julgado a partir desta terça-feira (20) em Nova York, acusado de ajudar a introduzir toneladas de cocaína nos Estados Unidos durante quase duas décadas.

(EUA justiça política Honduras narcotráfico, 530 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

KIEV:

Ucrânia enfrenta multiplicação de ataques russos no leste e no sul

A Ucrânia enfrenta, nesta terça-feira (20), uma multiplicação dos ataques russos no front leste e no sul, depois que o presidente Volodimir Zelensky alertou para uma situação "extremamente difícil" para suas forças, por falta de munições suficientes.

(Ucrânia conflito Rússia, 590 palavras, já transmitida)

PARIS:

Yulia Navalnaya, a viúva de Alexei Navalny, é alvo de notícias falsas

Após o anúncio da morte do principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, sua viúva, Yulia Navalnaya, que prometeu continuar a luta do marido, é alvo de notícias falsas e rumores na Internet para descredibilizá-la.

(Rússia mídia prisioneiros política direitos internet, 600 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

NOVA DÉLHI:

Patrimônio islâmico da Índia é destruído em nome do desenvolvimento

Durante nove séculos, os indianos rezaram em frente ao túmulo de Baba Haji Rozbih, um dos santuários islâmicos mais antigos de Nova Déli, mas, para a surpresa dos peregrinos, o templo foi destruído no início de fevereiro.

(Índia religião história cultura política, 700, palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento das oitavas de final da Liga dos Campeões

BERLIM:

Andreas Brehme, autor do gol do título da Alemanha na Copa de 1990, morre aos 63 anos

O ex-jogador alemão Andreas Brehme, que marcou de pênalti o gol da vitória contra a Argentina na final da Copa do Mundo de 1990 na Itália (1-0), morreu na madrugada desta terça-feira (20), aos 63 anos, informou o seu Bayern de Munique.

(Fbl Alemanha morte)

PEQUIM:

Messi se desculpa com torcedores chineses por não jogar em Hong Kong

O astro argentino Lionel Messi se desculpou com os torcedores chineses depois da polêmica por sua ausência em um jogo de pré-temporada do Inter Miami em Hong Kong, em um vídeo publicado na rede social chinesa Weibo.

(Fbl HKG ARG CHN Messi, 470 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com