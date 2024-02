O tenista italiano Jannik Sinner, que no final de janeiro venceu o Aberto da Austrália, foi campeão do ATP 500 de Roterdã neste domingo (18), ao derrotar na final o australiano Alex De Minaur.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4, em uma hora e 21 minutos.

Primeiro cabeça de chave do torneio, Jannik Sinner será, a partir desta segunda-feira, o número 3 do mundo (atrás de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz), a melhor classificação de um tenista italiano na história da ATP.

Já De Minaur vai entrar para o 'Top 10', subindo para a nona posição, a melhor de sua carreira.

No primeiro set, quando os dois tenistas empatavam em 5-5 e com uma quebra para cada, Sinner quebrou o saque do australiano fazer 6-5 e fechar a parcial na sequência.

No segundo, ambos não tiveram solidez no serviço e o italiano conseguiu duas quebras para selar a vitória.

Com o título em Roterdã, Sinner se junta a uma lista de ilustres do tênis como Arthur Ashe, Jimmy Connors, Björn Borg, Stefan Edberg e Roger Federer.

Ele sucede como campeão o russo Daniil Medvedev, a quem derrotou na final do Aberto da Austrália e que optou por não defender o título na cidade holandesa para se recuperar de dores no pé.

