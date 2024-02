"Não posso dizer nada", declarou o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, nesta sexta-feira (16), se recusando a comentar a saída iminente, em junho, do astro Kylian Mbappé, que anunciou sua decisão aos dirigentes do clube na quinta-feira.

"Vou tentar resolver esta questão: até que as partes envolvidas se pronunciem, não vou comentar nada (...) Nem Kylian Mbappé nem ninguém do clube se manifestou publicamente. Eu sou o treinador, quando as partes conversarem, darei minha opinião com prazer", declarou o espanhol em entrevista coletiva no centro de treinamento em Poissy, nos arredores de Paris.

Questionado sobre o futuro do clube sem a sua estrela, Luis Enrique insistiu em não querer confirmar essa saída e disse: "O clube e a equipe estão acima de todas as individualidades".

Sobre o caso Mbappé, que pode arrastar-se até que o jogador torne pública a sua decisão, o treinador respondeu: "Para estar sentado onde estou é preciso ter personalidade e experiência, saber que no clube há sempre boatos, críticas, elogios... Quem não gosta não pode estar no clube".

Sobre um futuro mercado de transferências, Luis Enrique indicou: "Trabalho todos os dias individualmente com a diretoria, sobre o presente e sobre o futuro próximo do elenco, é o nosso objetivo ao longo da temporada, independentemente das decisões tomadas”.

Kylian Mbappé não indicou o seu futuro destino, mas o Real Madrid, clube mais vezes campeão da Champions League, parece o favorito.

As condições precisas para a saída do campeão mundial de 2018 "ainda não estão totalmente estabelecidas”, disse à AFP uma fonte próxima ao clube na quinta-feira.

As duas partes vão oficializar este anúncio dentro de alguns meses, segundo a fonte, que afirma que o PSG irá caminhar "ao encontro do coletivo e da juventude" nos seus próximos planos de elaboração de plantel.

