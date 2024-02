Homens observam destroços de um ataque israelense em província ao sul do Líbano, fronteira com Israel

Um líder do Hezbollah, que já havia sido ferido em um ataque israelense contra seu carro há uma semana, é um dos dez mortos de um ataque de Israel no sul do Líbano na noite de quarta-feira, disse uma fonte de segurança à AFP nesta quinta (15).

No ataque, que teve como alvo um edifício na cidade de An Nabatiya, sete membros da mesma família morreram, todos civis.

Três membros do Hezbollah pró-Irã, incluindo um oficial militar ferido em um ataque de drone naquela mesma cidade, em 8 de fevereiro, também morreram, detalhou a fonte.