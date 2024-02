Donald Trump ameaçou no sábado que, se ganhasse as eleições presidenciais nos Estados Unidos, não defenderia os países da Otan que estão em atraso com os seus pagamentos e que inclusive encorajaria a Rússia a atacá-los.

O ex-presidente dos EUA censura frequentemente os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) por não financiarem suficientemente a Aliança.

No seu discurso durante um comício político no sábado na Carolina do Sul, Trump mencionou uma conversa com um responsável da Otan, sem especificar quem.

"Um dos presidentes de um grande país levantou-se e disse: 'Bem, senhor, se não pagarmos e a Rússia nos atacar, você nos protegerá?'", disse o magnata, antes de revelar sua resposta: "Não, eu não os protegeria, na verdade eu encorajaria (a Rússia) a fazer o que quiser. Vocês devem pagar as suas dívidas".

Esta declaração surge depois de Trump, provável rival do presidente Joe Biden nas eleições de novembro, ter pressionado os legisladores republicanos no Congresso a afundar um projeto de lei que incluía ajuda à Ucrânia.

"Encorajar invasões dos nossos aliados mais próximos por regimes assassinos é terrível e perturbador", foi a reação da Casa Branca no sábado por meio do seu porta-voz Andrew Bates.

"Em vez de apelar à guerra e promover o caos, o presidente Biden continuará apoiando a liderança americana", acrescentou o porta-voz.

