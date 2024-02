O Real Madrid, líder de LaLiga, goleou por 4 a 0 em casa o Girona, seu perseguidor mais próximo no campeonato espanhol, se distanciando na liderança com cinco pontos de vantagem sobre a equipe catalã e dando um passo importante rumo ao título.

Neste jogo da 24ª rodada o brasileiro Vinicius Jr abriu o placar logo aos 6 minutos e outros dois gols do meio-campista inglês Jude Bellingham (35' e 54') nocautearam o Girona, que sofreu o quarto gol minutos depois após uma grande jogada individual de Rodrygo (61').

Graças a sua dobradinha, o inglês é o artilheiro isolado de LaLiga, com 16 gols marcados. Na Liga dos Campeões ele marcou quarto.

O gigante madrilenho ainda teve um pênalti no último lance mas a cobrança de Joselu foi defendida pelo goleiro argentino Paulo Gazzaniga (90').

"Era um jogo importante para nós e muito importante vencê-lo. Todos os jogos o são, mas este foi um pouco mais, estamos felizes pela vitória", disse Rodrygo à Real Madrid TV.

O meio-campo merengue impôs seu poder tático graças a uma grande atuação de Bellingham, em total entrosamento com Vinicius: o brasileiro deu assistência ao inglês no primeiro de seus dois gols e também esteve na origem do segundo, após um chute de Vini ser desviado por Gazzaniga aos pés de Bellingham, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede.

Com esta vitória, o Real Madrid chega aos 61 pontos contra 56 do Girona, uma confortável vantagem no campeonato nacional antes de viajar para Leipzig, na terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

- Bellingham se machuca -

A única má notícia foi a saída de Bellingham com uma lesão no tornozelo logo após o segundo gol (57').

O técnico Carlo Ancelotti confirmou após o jogo que ele sofreu uma entorse e que a gravidade da contusão será avaliada no domingo.

"Bellingham teve uma torção no tornozelo, eles vão avaliar amanhã (domingo). Esperamos que ele possa se recuperar até terça-feira", anunciou o italiano em entrevista coletiva.

Vinicius elogiou seu companheiro. "Jude é uma estrela, ele marca muitos gols e espero que possa continuar assim", disse o brasileiro à Real Madrid TV.

"Jude tem sido o melhor nesta temporada, estamos fazendo as coisas bem e estamos felizes porque somos uma família", acrescentou.

Devido à suspensão, o técnico do Girona, Míchel, assistiu ao jogo com uma expressão séria nas tribunas do Santiago Bernabéu, onde seus jogadores sofreram um duro golpe no sonho de lutar pelo título.

"Quando o Real Madrid atinge seu desempenho máximo, não alcançamos", disse Míchel na coletiva de imprensa.

O zagueiro do Girona, o brasileiro Yan Couto, chorou no final, depois de uma noite particularmente difícil em seu duelo com Vinicius Jr.

O atacante Cristian Portu também lamentou. "Desde o início eles ficaram em vantagem com um belo gol que marcaram. Tivemos que remar contra a maré", disse ele. "Hoje tudo deu errado e eles fizeram um grande jogo", admitiu.

- Real Sociedad perde -

A Real Sociedad, que visita o Paris Saint-Germain na quarta-feira pela Liga dos Campeões, perdeu em casa para o Osasuna por 1 a 0, num jogo em que a equipe de San Sebastian desperdiçou várias oportunidades.

"Não importa quantas chances você, se não conseguir acertar, é difícil vencer", lamentou o técnico Imanol Alguacil em entrevista dada às mídias da Real Sociedad, após a derrota que o treinador chamou de "injusta".

Este foi o quarto jogo consecutivo da Real sem vitória nem gols marcados contando todas as competições, um dado preocupante quatro dias antes do difícil duelo no Parque dos Príncipes.

Em outros dois jogos deste sábado, o Las Palmas (8º) venceu o Valencia (9º) por 2 a 0 com dois gols nos últimos minutos (89' e 90'+5) e Deportivo Alavés (12º) e Villarreal (13º) empataram em 0 a 0.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Cádiz - Betis 0 - 2

- Sábado:

Alavés - Villarreal 1 - 1

Real Sociedad - Osasuna 0 - 1

Real Madrid - Girona 4 - 0

Las Palmas - Valencia

- Domingo:

(10h00) Getafe - Celta Vigo

(12h15) Mallorca - Rayo Vallecano

(14h30) Sevilla - Atlético de Madrid

(17h00) Barcelona - Granada

- Segunda-feira:

(17h00) Almería - Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 61 24 19 4 1 52 15 37

2. Girona 56 24 17 5 2 52 29 23

3. Barcelona 50 23 15 5 3 47 30 17

4. Atlético de Madrid 48 23 15 3 5 45 25 20

5. Athletic Bilbao 45 23 13 6 4 42 21 21

6. Betis 38 24 9 11 4 28 25 3

7. Real Sociedad 37 24 9 10 5 32 22 10

8. Valencia 35 23 10 5 8 29 27 2

9. Las Palmas 32 23 9 5 9 23 20 3

10. Getafe 30 23 7 9 7 29 31 -2

11. Osasuna 29 24 8 5 11 27 36 -9

12. Alavés 27 24 7 6 11 24 31 -7

13. Villarreal 25 24 6 7 11 34 46 -12

14. Rayo Vallecano 24 23 5 9 9 20 30 -10

15. Sevilla 20 23 4 8 11 29 37 -8

16. Celta Vigo 20 23 4 8 11 24 32 -8

17. Mallorca 20 23 3 11 9 19 30 -11

18. Cádiz 17 24 2 11 11 15 33 -18

19. Granada 12 23 2 6 15 23 45 -22

20. Almería 6 23 0 6 17 22 51 -29

./bds/bur-dam/iga/aam