Líder invicto do Campeonato Alemão com 16 vitórias e quatro empates, o Bayer Leverkusen recebe o Bayern de Munique (2º) neste sábado (10), pela 21ª rodada, em um duelo com cara de final.

O Leverkusen chega para a partida depois de uma sofrida classificação para as semifinais da Copa da Alemanha, com uma vitória de virada sobre o Stuttgart por 3 a 2.

Por sua vez, o Bayern teve a semana cheia para se preparar para a partida, mas não poderá contar com algumas peças importantes.

O goleiro e capitão da equipe, Manuel Neuer, treinou apenas nesta quinta-feira, enquanto Joshua Kimmich e Dayot Upamecano, lesionados há duas semanas, voltaram às atividades no meio desta semana.

Mais atrás na tabela, o Stuttgart (3º) segue na luta para se manter na zona de classificação para a Liga dos Campeões e no domingo visita o Mainz (17º).

Já o Dortmund (4º), que vem de um decepcionante empate sem gols com o Heidenheim (10º), tentará reagir na sexta-feira contra o Freiburg (7º), enquanto o RB Leipzig visita o Augsburg (12º) no sábado.

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h30) Borussia Dortmund - Freiburg

- Sábado:

(11h30) Union Berlin - Wolfsburg

B. Mönchengladbach - Darmstadt

Eintracht Frankfurt - Bochum

Augsburg - RB Leipzig

Werder Bremen - Heidenheim

(14h30) Bayer Leverkusen - Bayern de Munique

- Domingo:

(11h30) Stuttgart - Mainz

(13h30) Hoffenheim - Colônia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 52 20 16 4 0 52 14 38

2. Bayern de Munique 50 20 16 2 2 59 19 40

3. Stuttgart 40 20 13 1 6 46 26 20

4. Borussia Dortmund 37 20 10 7 3 40 26 14

5. RB Leipzig 36 20 11 3 6 44 26 18

6. Eintracht Frankfurt 31 20 8 7 5 30 24 6

7. Freiburg 28 20 8 4 8 26 34 -8

8. Hoffenheim 26 20 7 5 8 37 39 -2

9. Werder Bremen 26 20 7 5 8 29 32 -3

10. Heidenheim 24 20 6 6 8 28 35 -7

11. Wolfsburg 23 20 6 5 9 25 32 -7

12. Augsburg 22 20 5 7 8 29 37 -8

13. B. Mönchengladbach 21 20 5 6 9 36 41 -5

14. Bochum 21 20 4 9 7 22 38 -16

15. Union Berlin 18 20 5 3 12 19 35 -16

16. Colônia 15 20 3 6 11 14 34 -20

17. Mainz 12 20 1 9 10 15 32 -17

18. Darmstadt 11 20 2 5 13 22 49 -27

