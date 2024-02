O técnico argentino Mauricio Pochettino garantiu nesta terça-feira (6) que não entrará em desespero por causa dos maus resultados que o Chelsea vem acumulando em seus últimos jogos e mostrou confiança em sua equipe.

Os 'Blues' visitam o Aston Villa nesta quarta-feira, pela quarta fase da FA Cup, depois das derrotas por 4 a 1 na visita ao Liverpool e por 4 a 2 diante do Wolverhampton, no último domingo.

Uma sequência que aumentou as especulações sobre uma possível demissão do ex-técnico do PSG e do Tottenham. Com o time estagnado no meio da tabela, uma eliminação na FA Cup deverá aumentar a pressão sobre Pochettino.

"O futebol é a minha paixão, não o meu trabalho", afirmou o treinador de 51 anos à imprensa nesta terça-feira. "Às vezes dizemos trabalho, mas é a palavra errada. Futebol é entretenimento".

"Para focar no futebol você precisa se sentir mentalmente livre. Você não pode ser afetado pelo mercado de ações em Nova York ou Tóquio, ou pelo clima", explicou.

"É por isso que mantenho o cabelo assim, porque não sofro por coisas pelas quais não sou responsável, só sofro pelo futebol, para tentar melhorar os jogadores, dar a eles uma boa plataforma para ganhar jogos".

"Não posso perder meu cabelo porque não estamos vencendo porque o adversário foi melhor que nós", filosofou o técnico.

Com 15 jogos pela frente, o Chelsea está apenas uma posição acima na tabela daquela em que terminou na temporada passada.

Essa campanha causou as demissões de Thomas Tuchel e Graham Potter, abrindo caminho para a chegada de Pochettino a Stamford Bridge.

O técnico argentino afirma que mantém um forte relacionamento com o co-proprietário do Chelsea, Todd Boehly, revelando que recebeu recentemente uma "boa" mensagem da diretoria do clube.

Pochettino busca mexer com os brios de seus comandados nesta semana em que seu time tem uma série de jogos importantes que inclui a final da Copa da Liga contra o Liverpool.

"Eu disse aos jogadores hoje em uma reunião que confio neles mais do que nunca. Vou apoiá-los mais do que nunca", garantiu o técnico.

